на 3/6/9/12
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лип, 2022 13:05
оппа, банк не втримався - вернув назад 18%
на 3/6/9/12
Додано: П'ят 01 лип, 2022 15:25
Re: Банк Український Капітал
капнули процентики
выход СЭП 5 грн вроде, но такое впечатление что бесплатно, может на время войны...
Додано: П'ят 01 лип, 2022 18:12
Додано: П'ят 01 лип, 2022 20:43
с депо
вообще странно, карта p2p вроде 5 грн тоже стоила, я на 5 грн меньше выводил - так 15 за три вывода и висит - не убирал, чтобы овердрафт не возникал, у них он как-то мутно
и сейчас отправил - 5 грн так и висит
Зараз переглядають цей форум: WallNutPen і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|