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Обслуговування в українських
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Банк Український Капітал

Банк Український Капітал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4567

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Український Капітал 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 09:11

Хороші новини - банк відновив депозитний модуль
погані новини - ставки сильно грохнулись і стали зовсім не цікаві

https://ukrcapital.com.ua/uk/dokumenty/ ... /file.html

в ІБ депозити "Разом до Перемоги" так і світить по 0..
greenozon
 
Повідомлень: 13928
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 10:12

  greenozon написав:Хороші новини - банк відновив депозитний модуль
погані новини - ставки сильно грохнулись і стали зовсім не цікаві

https://ukrcapital.com.ua/uk/dokumenty/ ... /file.html

в ІБ депозити "Разом до Перемоги" так і світить по 0..
може це чернетка...
flysoulfly
 
Повідомлень: 729
З нами з: 13.01.09
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 10:41

flysoulfly
що маєте на увазі під чернеткою
депозити відкривав раніше, цифри до "модернізації" були в нормі
greenozon
 
Повідомлень: 13928
З нами з: 01.06.14
Подякував: 269 раз.
Подякували: 1283 раз.
 
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1
2
  #<1 ... 4567
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