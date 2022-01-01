Банк Український Капітал

погані новини - ставки сильно грохнулись і стали зовсім не цікаві
в ІБ депозити "Разом до Перемоги" так і світить по 0..
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 сер, 2022 09:11
Хороші новини - банк відновив депозитний модуль
погані новини - ставки сильно грохнулись і стали зовсім не цікаві
в ІБ депозити "Разом до Перемоги" так і світить по 0..
Додано: Пон 01 сер, 2022 10:12
може це чернетка...
Додано: Пон 01 сер, 2022 10:41
flysoulfly
що маєте на увазі під чернеткою
депозити відкривав раніше, цифри до "модернізації" були в нормі
|