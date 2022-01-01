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Обслуговування в українських
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Банк Український Капітал

Банк Український Капітал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4567

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Банк Український Капітал 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 09:11

Хороші новини - банк відновив депозитний модуль
погані новини - ставки сильно грохнулись і стали зовсім не цікаві

https://ukrcapital.com.ua/uk/dokumenty/ ... /file.html

в ІБ депозити "Разом до Перемоги" так і світить по 0..
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 10:12

  greenozon написав:Хороші новини - банк відновив депозитний модуль
погані новини - ставки сильно грохнулись і стали зовсім не цікаві

https://ukrcapital.com.ua/uk/dokumenty/ ... /file.html

в ІБ депозити "Разом до Перемоги" так і світить по 0..
може це чернетка...
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 10:41

flysoulfly
що маєте на увазі під чернеткою
депозити відкривав раніше, цифри до "модернізації" були в нормі
greenozon
 
Повідомлень: 13973
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 10:28

Шановні Клієнти!

Для вигідного заощадження своїх коштів ви маєте змогу купувати безготівкову іноземну валюту з подальшим розміщенням купленої валюти на строковому вкладі (депозиті) «КОМФОРТ».

Місячний ліміт купівлі валюти - еквівалент 50 тисяч гривень
Куср купівлі – міжбанківський курс НБУ на дату операції
Мінімальна сума депозиту – 100 доларів США
* Строк розміщення депозиту - від 3 місяців

Більш детальна інформація по депозитних умовах на сайті Банку за посиланням: https://ukrcapital.com.ua/uk/depozyty.html

Інформаційно: з 21 липня Національний банк України дозволив банкам продавати населенню безготівкову валюту за умови її подальшого розміщення на депозит на строк від 3-х місяців без права дострокового розірвання у межах щомісячного ліміту 50 тис. грн (в еквіваленті).

Додаткову інформацію щодо купівлі валюти з подальшим розміщенням її на депозит можна отримати у Контакт-центрі АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за тел.: 0 800 210 804 або у Відділеннях Банку.

Слава Україні! Слава ЗСУ! Ми переможемо!
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 19:58

  greenozon написав:Хороші новини - банк відновив депозитний модуль
погані новини - ставки сильно грохнулись і стали зовсім не цікаві

https://ukrcapital.com.ua/uk/dokumenty/ ... /file.html

в ІБ депозити "Разом до Перемоги" так і світить по 0..

Хороші новини - в деяких банках ставки піднялисьі стали цікаві. :wink:
nord
 
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