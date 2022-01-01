RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Український Капітал

Банк Український Капітал
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4567

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Український Капітал 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 09:11

Хороші новини - банк відновив депозитний модуль
погані новини - ставки сильно грохнулись і стали зовсім не цікаві

https://ukrcapital.com.ua/uk/dokumenty/ ... /file.html

в ІБ депозити "Разом до Перемоги" так і світить по 0..
greenozon
 
Повідомлень: 14119
З нами з: 01.06.14
Подякував: 272 раз.
Подякували: 1302 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 10:12

  greenozon написав:Хороші новини - банк відновив депозитний модуль
погані новини - ставки сильно грохнулись і стали зовсім не цікаві

https://ukrcapital.com.ua/uk/dokumenty/ ... /file.html

в ІБ депозити "Разом до Перемоги" так і світить по 0..
може це чернетка...
flysoulfly
 
Повідомлень: 933
З нами з: 13.01.09
Подякував: 402 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 10:41

flysoulfly
що маєте на увазі під чернеткою
депозити відкривав раніше, цифри до "модернізації" були в нормі
greenozon
 
Повідомлень: 14119
З нами з: 01.06.14
Подякував: 272 раз.
Подякували: 1302 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 10:28

Шановні Клієнти!

Для вигідного заощадження своїх коштів ви маєте змогу купувати безготівкову іноземну валюту з подальшим розміщенням купленої валюти на строковому вкладі (депозиті) «КОМФОРТ».

Місячний ліміт купівлі валюти - еквівалент 50 тисяч гривень
Куср купівлі – міжбанківський курс НБУ на дату операції
Мінімальна сума депозиту – 100 доларів США
* Строк розміщення депозиту - від 3 місяців

Більш детальна інформація по депозитних умовах на сайті Банку за посиланням: https://ukrcapital.com.ua/uk/depozyty.html

Інформаційно: з 21 липня Національний банк України дозволив банкам продавати населенню безготівкову валюту за умови її подальшого розміщення на депозит на строк від 3-х місяців без права дострокового розірвання у межах щомісячного ліміту 50 тис. грн (в еквіваленті).

Додаткову інформацію щодо купівлі валюти з подальшим розміщенням її на депозит можна отримати у Контакт-центрі АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за тел.: 0 800 210 804 або у Відділеннях Банку.

Слава Україні! Слава ЗСУ! Ми переможемо!
greenozon
 
Повідомлень: 14119
З нами з: 01.06.14
Подякував: 272 раз.
Подякували: 1302 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 19:58

  greenozon написав:Хороші новини - банк відновив депозитний модуль
погані новини - ставки сильно грохнулись і стали зовсім не цікаві

https://ukrcapital.com.ua/uk/dokumenty/ ... /file.html

в ІБ депозити "Разом до Перемоги" так і світить по 0..

Хороші новини - в деяких банках ставки піднялись і стали цікаві. :wink:
nord
 
Повідомлень: 85
З нами з: 25.07.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 10:56

зміна депо-ставок

https://ukrcapital.com.ua/uk/dokumenty/ ... /file.html
greenozon
 
Повідомлень: 14119
З нами з: 01.06.14
Подякував: 272 раз.
Подякували: 1302 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 20:19

Re: Банк Український Капітал

  greenozon написав:подальшим розміщенням купленої валюти на строковому вкладі (депозиті) «КОМФОРТ».

Місячний ліміт купівлі валюти - еквівалент 50 тис


Кто здесь открывался, как всё проходит?
Какие подводные камни, комиссии ..
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1904
З нами з: 19.03.09
Подякував: 72 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4567
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: patrikk, Кочевник і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк 1 ... 37, 38, 39
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
388 463332
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 вер, 2022 20:52
greenozon
Альфа-Банк 1 ... 435, 436, 437
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
4367 1814058
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 вер, 2022 20:42
idealstorm
Банк Конкорд 1 ... 11, 12, 13
sens » Суб 08 січ, 2022 17:39
126 133532
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 вер, 2022 20:29
Игорь Алексеевич

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (2443)
02.09.2022 21:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.