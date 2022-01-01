погані новини - ставки сильно грохнулись і стали зовсім не цікаві
в ІБ депозити "Разом до Перемоги" так і світить по 0..
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 сер, 2022 09:11
Хороші новини - банк відновив депозитний модуль
погані новини - ставки сильно грохнулись і стали зовсім не цікаві
в ІБ депозити "Разом до Перемоги" так і світить по 0..
Додано: Пон 01 сер, 2022 10:12
може це чернетка...
Додано: Пон 01 сер, 2022 10:41
flysoulfly
що маєте на увазі під чернеткою
депозити відкривав раніше, цифри до "модернізації" були в нормі
Додано: Нед 07 сер, 2022 10:28
Шановні Клієнти!
Для вигідного заощадження своїх коштів ви маєте змогу купувати безготівкову іноземну валюту з подальшим розміщенням купленої валюти на строковому вкладі (депозиті) «КОМФОРТ».
Місячний ліміт купівлі валюти - еквівалент 50 тисяч гривень
Куср купівлі – міжбанківський курс НБУ на дату операції
Мінімальна сума депозиту – 100 доларів США
* Строк розміщення депозиту - від 3 місяців
Більш детальна інформація по депозитних умовах на сайті Банку за посиланням:
Інформаційно: з 21 липня Національний банк України дозволив банкам продавати населенню безготівкову валюту за умови її подальшого розміщення на депозит на строк від 3-х місяців без права дострокового розірвання у межах щомісячного ліміту 50 тис. грн (в еквіваленті).
Додаткову інформацію щодо купівлі валюти з подальшим розміщенням її на депозит можна отримати у Контакт-центрі АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за тел.: 0 800 210 804 або у Відділеннях Банку.
Слава Україні! Слава ЗСУ! Ми переможемо!
Додано: Нед 07 сер, 2022 19:58
Хороші новини - в деяких банках ставки піднялись і стали цікаві.
Додано: Чет 01 вер, 2022 10:56
зміна депо-ставок
Додано: П'ят 02 вер, 2022 20:19
Re: Банк Український Капітал
Додано: Суб 03 вер, 2022 14:51
камня два: только в отделении и неуверенность в отдаче/существовании банки через N месяцев, но банчик достаточно живуч
Додано: Пон 12 вер, 2022 13:12
Re: Банк Український Капітал
А як зараз в банку з валютою, валюту видає?
Додано: Пон 12 вер, 2022 13:53
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