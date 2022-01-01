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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Український Капітал

Банк Український Капітал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5678

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Український Капітал 5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
2
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 21:39

  greenozon написав:зміна депо-ставок

https://ukrcapital.com.ua/uk/dokumenty/ ... /file.html

"Скучное лицо и денег никто не даст". :wink:
nord
 
Повідомлень: 108
З нами з: 25.07.22
Подякував: 2 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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  #<1 ... 5678
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