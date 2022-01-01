greenozon написав:зміна депо-ставок
https://ukrcapital.com.ua/uk/dokumenty/ ... /file.html
"Скучное лицо и денег никто не даст".
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 вер, 2022 21:39
"Скучное лицо и денег никто не даст".
Додано: Вів 13 вер, 2022 07:09
Re: Банк Український Капітал
І це при обліковій ставці 25.
Зараз переглядають цей форум: ГеннадийUA, Искатель і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|