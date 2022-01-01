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Банк Український Капітал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 вер, 2022 21:39
"Скучное лицо и денег никто не даст".
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nord
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Додано: Вів 13 вер, 2022 07:09
nord написав:
"Скучное лицо и денег никто не даст".
І це при обліковій ставці 25.
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Zochan
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Додано: Пон 03 жов, 2022 15:09
Банка берет мзду за сдергивание с депозитки??
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la9
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Додано: Пон 03 жов, 2022 15:32
la9 написав:
Банка берет мзду за сдергивание с депозитки??
вроде да, проверьте пятерочкой
я попадал на овердрафт, как-то некрасиво получилось
оперирую теперь через счет только
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cohan
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Додано: Пон 03 жов, 2022 15:36
cohan написав: la9 написав:
Банка берет мзду за сдергивание с депозитки??
вроде да, проверьте пятерочкой
я попадал на овердрафт, как-то некрасиво получилось
оперирую теперь через счет только
Ааа, так у них сэп халявный??
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la9
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