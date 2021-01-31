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Банк Український Капітал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 вер, 2022 21:39
"Скучное лицо и денег никто не даст".
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nord
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Додано: Вів 13 вер, 2022 07:09
nord написав:
"Скучное лицо и денег никто не даст".
І це при обліковій ставці 25.
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Zochan
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Додано: Пон 03 жов, 2022 15:09
Банка берет мзду за сдергивание с депозитки??
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la9
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Додано: Пон 03 жов, 2022 15:32
la9 написав:
Банка берет мзду за сдергивание с депозитки??
вроде да, проверьте пятерочкой
я попадал на овердрафт, как-то некрасиво получилось
оперирую теперь через счет только
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cohan
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Додано: Пон 03 жов, 2022 15:36
cohan написав: la9 написав:
Банка берет мзду за сдергивание с депозитки??
вроде да, проверьте пятерочкой
я попадал на овердрафт, как-то некрасиво получилось
оперирую теперь через счет только
Ааа, так у них сэп халявный??
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la9
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Додано: Вів 04 жов, 2022 15:44
la9 написав: cohan написав: la9 написав:
Банка берет мзду за сдергивание с депозитки??
вроде да, проверьте пятерочкой
я попадал на овердрафт, как-то некрасиво получилось
оперирую теперь через счет только
Ааа, так у них сэп халявный??
по факту да, хотя в инструкциях вроде 5 грн, но не списывают, может на время войны
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cohan
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Додано: Сер 05 жов, 2022 20:11
Депозити в $ видають в повному обсязі на Перемоги, 67! Щоправда лише по 2700 в день, але переважно новесенькими...
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Gonzik
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Додано: Пон 24 жов, 2022 13:41
Об этом мало кто слышал, но в отношении одного из акционеров этой банки, а именно ООО Скела Терциум введены санкции
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бульбик
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Додано: Пон 24 жов, 2022 14:08
бульбик написав:Об этом мало кто слышал, но в отношении одного из акционеров этой банки, а именно ООО Скела Терциум введены санкции
Чим це може загрожувати банку?
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Zochan
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