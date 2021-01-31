RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Український Капітал

Банк Український Капітал
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5678

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Український Капітал 5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
2
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 21:39

  greenozon написав:зміна депо-ставок

https://ukrcapital.com.ua/uk/dokumenty/ ... /file.html

"Скучное лицо и денег никто не даст". :wink:
nord
 
Повідомлень: 128
З нами з: 25.07.22
Подякував: 4 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 07:09

Re: Банк Український Капітал

nord написав:
  greenozon написав:зміна депо-ставок

https://ukrcapital.com.ua/uk/dokumenty/ ... /file.html

"Скучное лицо и денег никто не даст". :wink:
І це при обліковій ставці 25.
Zochan
 
Повідомлень: 664
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 15:09

Банка берет мзду за сдергивание с депозитки??
la9
 
Повідомлень: 2286
З нами з: 02.07.09
Подякував: 436 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 15:32

  la9 написав:Банка берет мзду за сдергивание с депозитки??

вроде да, проверьте пятерочкой

я попадал на овердрафт, как-то некрасиво получилось

оперирую теперь через счет только
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4688
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 382 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 15:36

  cohan написав:
  la9 написав:Банка берет мзду за сдергивание с депозитки??

вроде да, проверьте пятерочкой

я попадал на овердрафт, как-то некрасиво получилось

оперирую теперь через счет только

Ааа, так у них сэп халявный??
la9
 
Повідомлень: 2286
З нами з: 02.07.09
Подякував: 436 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 15:44

  la9 написав:
  cohan написав:
  la9 написав:Банка берет мзду за сдергивание с депозитки??

вроде да, проверьте пятерочкой

я попадал на овердрафт, как-то некрасиво получилось

оперирую теперь через счет только

Ааа, так у них сэп халявный??


по факту да, хотя в инструкциях вроде 5 грн, но не списывают, может на время войны
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4688
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 382 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 20:11

Re: Банк Український Капітал

Депозити в $ видають в повному обсязі на Перемоги, 67! Щоправда лише по 2700 в день, але переважно новесенькими...;)
Gonzik
 
Повідомлень: 18
З нами з: 20.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 13:41

Re: Банк Український Капітал

Об этом мало кто слышал, но в отношении одного из акционеров этой банки, а именно ООО Скела Терциум введены санкции
бульбик
 
Повідомлень: 787
З нами з: 21.05.14
Подякував: 19 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 14:08

Re: Банк Український Капітал

бульбик написав:Об этом мало кто слышал, но в отношении одного из акционеров этой банки, а именно ООО Скела Терциум введены санкции
Чим це може загрожувати банку?
Zochan
 
Повідомлень: 664
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5678
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, joik, moveton і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 256, 257, 258
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
2571 1434079
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 жов, 2022 13:40
Порт
Мотор-Банк 1, 2
Квесторе_поверніться » Нед 31 січ, 2021 17:26
15 14213
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 жов, 2022 12:54
J
ПроКредит Банк 1 ... 12, 13, 14
harry_ » Чет 27 січ, 2022 20:56
135 98310
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 жов, 2022 10:53
Howl

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (3596)
24.10.2022 15:16
izibank (1931)
24.10.2022 15:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.