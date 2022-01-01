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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Український Капітал

Банк Український Капітал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5678

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Банк Український Капітал 5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
2
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 21:39

  greenozon написав:зміна депо-ставок

https://ukrcapital.com.ua/uk/dokumenty/ ... /file.html

"Скучное лицо и денег никто не даст". :wink:
nord
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 07:09

Re: Банк Український Капітал

nord написав:
  greenozon написав:зміна депо-ставок

https://ukrcapital.com.ua/uk/dokumenty/ ... /file.html

"Скучное лицо и денег никто не даст". :wink:
І це при обліковій ставці 25.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 15:09

Банка берет мзду за сдергивание с депозитки??
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 15:32

  la9 написав:Банка берет мзду за сдергивание с депозитки??

вроде да, проверьте пятерочкой

я попадал на овердрафт, как-то некрасиво получилось

оперирую теперь через счет только
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 15:36

  cohan написав:
  la9 написав:Банка берет мзду за сдергивание с депозитки??

вроде да, проверьте пятерочкой

я попадал на овердрафт, как-то некрасиво получилось

оперирую теперь через счет только

Ааа, так у них сэп халявный??
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 15:44

  la9 написав:
  cohan написав:
  la9 написав:Банка берет мзду за сдергивание с депозитки??

вроде да, проверьте пятерочкой

я попадал на овердрафт, как-то некрасиво получилось

оперирую теперь через счет только

Ааа, так у них сэп халявный??


по факту да, хотя в инструкциях вроде 5 грн, но не списывают, может на время войны
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 20:11

Re: Банк Український Капітал

Депозити в $ видають в повному обсязі на Перемоги, 67! Щоправда лише по 2700 в день, але переважно новесенькими...;)
Gonzik
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 13:41

Re: Банк Український Капітал

Об этом мало кто слышал, но в отношении одного из акционеров этой банки, а именно ООО Скела Терциум введены санкции
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 14:08

Re: Банк Український Капітал

бульбик написав:Об этом мало кто слышал, но в отношении одного из акционеров этой банки, а именно ООО Скела Терциум введены санкции
Чим це може загрожувати банку?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 18:58

  Zochan написав:
бульбик написав:Об этом мало кто слышал, но в отношении одного из акционеров этой банки, а именно ООО Скела Терциум введены санкции
Чим це може загрожувати банку?


набегут шаровики как в ПИН сегодня,
возможно, неудобно будет работать
cohan
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