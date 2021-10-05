Шановний клієнт! Повідомляємо,що наразі існує проблема підключення до WEB-версії клієнт-банку IFobs, якщо оновити ПЗ Java до останньої версії (jre-8u351-windows-i586). Рекомендуємо тимчасово не оновлювати ПЗ Java! Якщо оновлення таки сталося, потрібно видалити ПЗ Java з ПК, та встановити одну з попередніх версій. Або використовувати Win 32 клієнт ,який ви зможете знайти на нашому сайті за посиланням https://ukrcapital.com.ua/uk/systema-kliyent-bank.html
Про виправлення помилки згодом додатково проінформуємо!
повідомляємо, що враховуючи вихід більшості банків-партнерів з об'єднаної банкоматної мережі «Атмосфера», АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» також було прийнято рішення припинити свою участь в мережі з 26 грудня 2022 року. Для збереження лояльності наших клієнтів до Банку, тарифи на зняття готівки в банкоматах інших банків будуть змінені, на користь клієнтів.
Згідно рішення ТПК за №49 від 23.12.2022 року були внесені відповідні зміни до тарифних пакетів по обслуговуванню клієнтів - ФІЗИЧНИХ осіб:
1) Зміни в тарифні пакети «JOB’S», «Картка до депозиту», «Standart Poltava», «Standart Poltava+», «ЗКП_Червень», «ЗКП_Галузевий», «ВАТ «МЕРИДІАН», в частині розміру комісійної винагородити Банку за операцію видачі готівкових коштів з банкоматів інших банків України.
Зміни вступають в дію з 23.01.2023 р.
2) Зміни в тарифному пакеті «Класик», а саме: знижено комісію за купівлю іноземної валюти на МВРУ для подальшого її розміщення на вклад (депозит), новий розмір комісії становить 0,20% (min 200 грн) від суми купленої іноземної валюти.
З будь яких питань, Ви можете звертатись за телефоном Контакт центру Банку - 0 800 210 804 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів по території України) +38 (044) 205 33 76, +38 (044) 364 35 26 (із-за кордону, відповідно до тарифного плану мобільного оператора).