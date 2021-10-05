RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Український Капітал

Банк Український Капітал
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6789

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Український Капітал 5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
2
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 10:22

Шановний клієнт!
Повідомляємо,що наразі існує проблема підключення до WEB-версії клієнт-банку IFobs,
якщо оновити ПЗ Java до останньої версії (jre-8u351-windows-i586).
Рекомендуємо тимчасово не оновлювати ПЗ Java!
Якщо оновлення таки сталося, потрібно видалити ПЗ Java з ПК, та встановити одну з попередніх версій.
Або використовувати Win 32 клієнт ,який ви зможете знайти на нашому сайті за посиланням
https://ukrcapital.com.ua/uk/systema-kliyent-bank.html

Про виправлення помилки згодом додатково проінформуємо!
greenozon
 
Повідомлень: 14525
З нами з: 01.06.14
Подякував: 284 раз.
Подякували: 1354 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 09:55

  Gonzik написав:Депозити в $ видають в повному обсязі на Перемоги, 67! Щоправда лише по 2700 в день, але переважно новесенькими...;)

Подтверждаю, получил новыми купюрами, без проблем
deneg net
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2822
З нами з: 01.12.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 547 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 08:11

Шановні Клієнти,

повідомляємо, що враховуючи вихід більшості банків-партнерів з об'єднаної банкоматної мережі «Атмосфера», АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» також було прийнято рішення припинити свою участь в мережі з 26 грудня 2022 року. Для збереження лояльності наших клієнтів до Банку, тарифи на зняття готівки в банкоматах інших банків будуть змінені, на користь клієнтів.

Згідно рішення ТПК за №49 від 23.12.2022 року були внесені відповідні зміни до тарифних пакетів по обслуговуванню клієнтів - ФІЗИЧНИХ осіб:

1) Зміни в тарифні пакети «JOB’S», «Картка до депозиту», «Standart Poltava», «Standart Poltava+», «ЗКП_Червень», «ЗКП_Галузевий», «ВАТ «МЕРИДІАН», в частині розміру комісійної винагородити Банку за операцію видачі готівкових коштів з банкоматів інших банків України.

Зміни вступають в дію з 23.01.2023 р.

2) Зміни в тарифному пакеті «Класик», а саме: знижено комісію за купівлю іноземної валюти на МВРУ для подальшого її розміщення на вклад (депозит), новий розмір комісії становить 0,20% (min 200 грн) від суми купленої іноземної валюти.

Зміни вступають в дію з 02.01.2023 р.

Зі змінами можна ознайомитись на офіційному сайті Банку:
https://ukrcapital.com.ua/uk/dokumenty/ ... akety.html

З будь яких питань, Ви можете звертатись за телефоном Контакт центру Банку - 0 800 210 804 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів по території України) +38 (044) 205 33 76, +38 (044) 364 35 26 (із-за кордону, відповідно до тарифного плану мобільного оператора).

З повагою,
АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
greenozon
 
Повідомлень: 14525
З нами з: 01.06.14
Подякував: 284 раз.
Подякували: 1354 раз.
 
Профіль
1
1
2
  #<1 ... 6789
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: J і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Альянс 1 ... 45, 46, 47
Igneus » Суб 01 січ, 2022 07:26
465 325357
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 січ, 2023 00:28
AndriyQ
Банк Власний Рахунок 1 ... 92, 93, 94
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 12:29
939 726275
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 січ, 2023 22:16
cohan
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 285, 286, 287
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
2866 1639535
Переглянути останнє повідомлення
Суб 31 гру, 2022 14:21
arkavs

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (1554)
02.01.2023 09:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.