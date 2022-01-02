Шановний клієнт! Повідомляємо,що наразі існує проблема підключення до WEB-версії клієнт-банку IFobs, якщо оновити ПЗ Java до останньої версії (jre-8u351-windows-i586). Рекомендуємо тимчасово не оновлювати ПЗ Java! Якщо оновлення таки сталося, потрібно видалити ПЗ Java з ПК, та встановити одну з попередніх версій. Або використовувати Win 32 клієнт ,який ви зможете знайти на нашому сайті за посиланням https://ukrcapital.com.ua/uk/systema-kliyent-bank.html
Про виправлення помилки згодом додатково проінформуємо!
повідомляємо, що враховуючи вихід більшості банків-партнерів з об'єднаної банкоматної мережі «Атмосфера», АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» також було прийнято рішення припинити свою участь в мережі з 26 грудня 2022 року. Для збереження лояльності наших клієнтів до Банку, тарифи на зняття готівки в банкоматах інших банків будуть змінені, на користь клієнтів.
Згідно рішення ТПК за №49 від 23.12.2022 року були внесені відповідні зміни до тарифних пакетів по обслуговуванню клієнтів - ФІЗИЧНИХ осіб:
1) Зміни в тарифні пакети «JOB’S», «Картка до депозиту», «Standart Poltava», «Standart Poltava+», «ЗКП_Червень», «ЗКП_Галузевий», «ВАТ «МЕРИДІАН», в частині розміру комісійної винагородити Банку за операцію видачі готівкових коштів з банкоматів інших банків України.
Зміни вступають в дію з 23.01.2023 р.
2) Зміни в тарифному пакеті «Класик», а саме: знижено комісію за купівлю іноземної валюти на МВРУ для подальшого її розміщення на вклад (депозит), новий розмір комісії становить 0,20% (min 200 грн) від суми купленої іноземної валюти.
З будь яких питань, Ви можете звертатись за телефоном Контакт центру Банку - 0 800 210 804 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів по території України) +38 (044) 205 33 76, +38 (044) 364 35 26 (із-за кордону, відповідно до тарифного плану мобільного оператора).
АТ "БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" долучився до спільної банківської мережі POWER BANKING. Це спільна мережа відділень банків по всій Україні, створена Національним банком разом з учасниками фінансового ринку для забезпечення безперервності надання фінансових послуг клієнтам під час blackout. Відділення спільної мережі POWER BANKING забезпечені альтернативними джерелами енергії та резервними каналами зв'язку.
на открытой пару лет назад гривнекарте под депо осталось чуть более 1грн. Других карт, счетов тут нет. Тарифный план... хрен разберешься какой, они всьо меняли-меняли. Подходит срок год неактивности, забыл про нее, и закрыть в отделении могу не успеть. Не знаю, списывают ли комиссию в минус? А есть ли способ онлайн "сделать движение" с такой мизерной суммой.