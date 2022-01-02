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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Український Капітал

Банк Український Капітал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6789

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Український Капітал 5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
2
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 10:22

Шановний клієнт!
Повідомляємо,що наразі існує проблема підключення до WEB-версії клієнт-банку IFobs,
якщо оновити ПЗ Java до останньої версії (jre-8u351-windows-i586).
Рекомендуємо тимчасово не оновлювати ПЗ Java!
Якщо оновлення таки сталося, потрібно видалити ПЗ Java з ПК, та встановити одну з попередніх версій.
Або використовувати Win 32 клієнт ,який ви зможете знайти на нашому сайті за посиланням
https://ukrcapital.com.ua/uk/systema-kliyent-bank.html

Про виправлення помилки згодом додатково проінформуємо!
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 09:55

  Gonzik написав:Депозити в $ видають в повному обсязі на Перемоги, 67! Щоправда лише по 2700 в день, але переважно новесенькими...;)

Подтверждаю, получил новыми купюрами, без проблем
deneg net
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 08:11

Шановні Клієнти,

повідомляємо, що враховуючи вихід більшості банків-партнерів з об'єднаної банкоматної мережі «Атмосфера», АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» також було прийнято рішення припинити свою участь в мережі з 26 грудня 2022 року. Для збереження лояльності наших клієнтів до Банку, тарифи на зняття готівки в банкоматах інших банків будуть змінені, на користь клієнтів.

Згідно рішення ТПК за №49 від 23.12.2022 року були внесені відповідні зміни до тарифних пакетів по обслуговуванню клієнтів - ФІЗИЧНИХ осіб:

1) Зміни в тарифні пакети «JOB’S», «Картка до депозиту», «Standart Poltava», «Standart Poltava+», «ЗКП_Червень», «ЗКП_Галузевий», «ВАТ «МЕРИДІАН», в частині розміру комісійної винагородити Банку за операцію видачі готівкових коштів з банкоматів інших банків України.

Зміни вступають в дію з 23.01.2023 р.

2) Зміни в тарифному пакеті «Класик», а саме: знижено комісію за купівлю іноземної валюти на МВРУ для подальшого її розміщення на вклад (депозит), новий розмір комісії становить 0,20% (min 200 грн) від суми купленої іноземної валюти.

Зміни вступають в дію з 02.01.2023 р.

Зі змінами можна ознайомитись на офіційному сайті Банку:
https://ukrcapital.com.ua/uk/dokumenty/ ... akety.html

З будь яких питань, Ви можете звертатись за телефоном Контакт центру Банку - 0 800 210 804 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів по території України) +38 (044) 205 33 76, +38 (044) 364 35 26 (із-за кордону, відповідно до тарифного плану мобільного оператора).

З повагою,
АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 14:39

Шановні клієнти!

АТ "БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" долучився до спільної банківської мережі POWER BANKING. Це спільна мережа відділень банків по всій Україні, створена Національним банком разом з учасниками фінансового ринку для забезпечення безперервності надання фінансових послуг клієнтам під час blackout. Відділення спільної мережі POWER BANKING забезпечені альтернативними джерелами енергії та резервними каналами зв'язку.

Більш детальна інформація про мережу POWER BANKING за посиланням :
https://bank.gov.ua/admin_uploads/artic ... nches.xlsx

У вкладенні перелік доступних послуг та графік чергових відділень нашого Банку.


З повагою,
АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 10:01

на открытой пару лет назад гривнекарте под депо осталось чуть более 1грн. Других карт, счетов тут нет.
Тарифный план... хрен разберешься какой, они всьо меняли-меняли.
Подходит срок год неактивности, забыл про нее, и закрыть в отделении могу не успеть. Не знаю, списывают ли комиссию в минус?
А есть ли способ онлайн "сделать движение" с такой мизерной суммой.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 10:04

flysoulfly морковку купить в атб
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 10:14

  Ромасик написав:flysoulfly морковку купить в атб
спасибо за совет.
а там минимальный вес доступен от 100г ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 10:15

  flysoulfly написав:
  Ромасик написав:flysoulfly морковку купить в атб
спасибо за совет.
а там минимальный вес доступен от 100г ?

50
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 10:17

flysoulfly і комісію за неактивність зазвичай в мінус не списують, лише залишок виводять в 0.
Ромасик
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