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Банк Український Капітал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 бер, 2023 11:37
щось додали... й продовжують спати у відділенні.
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flysoulfly
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