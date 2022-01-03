щось додали... й продовжують спати у відділенні.greenozon написав:Зміна ставок депозитів,
додали 10-денний продукт
https://ukrcapital.com.ua/uk/dokumenty/ ... /file.html
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 бер, 2023 12:37
щось додали... й продовжують спати у відділенні.
Додано: Вів 18 кві, 2023 23:02
Re: Банк Український Капітал
Зайшли сьогодні в клуб 19% на 3 і 6 місяців
ну і 9,12м 18.5
Додано: Сер 19 кві, 2023 07:14
Додано: Чет 20 кві, 2023 09:50
Дают какие то карты к гривневым депо? Есть ИБ?
Или по старинке: мешок принёс - мешок вынес?
Додано: Чет 20 кві, 2023 12:10
Re: Банк Український Капітал
Є веб-банкінг і картки.
Додано: Нед 11 чер, 2023 13:47
Re: Банк Український Капітал
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