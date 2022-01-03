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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Український Капітал

Банк Український Капітал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78910

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Банк Український Капітал 5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
2
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 12:37

  greenozon написав:Зміна ставок депозитів,
додали 10-денний продукт
https://ukrcapital.com.ua/uk/dokumenty/ ... /file.html
щось додали... й продовжують спати у відділенні.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 кві, 2023 23:02

Re: Банк Український Капітал

Зайшли сьогодні в клуб 19% на 3 і 6 місяців
ну і 9,12м 18.5
wolt450
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Повідомлення Додано: Сер 19 кві, 2023 07:14

  wolt450 написав:Зайшли сьогодні в клуб 19% на 3 і 6 місяців
ну і 9,12м 18.5

Добра новина
sens
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Повідомлення Додано: Чет 20 кві, 2023 09:50

Дают какие то карты к гривневым депо? Есть ИБ?
Или по старинке: мешок принёс - мешок вынес?
emeta
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Повідомлення Додано: Чет 20 кві, 2023 12:10

Re: Банк Український Капітал

emeta написав:Дают какие то карты к гривневым депо? Есть ИБ?
Или по старинке: мешок принёс - мешок вынес?
Є веб-банкінг і картки.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 13:47

Re: Банк Український Капітал

https://zn.ua/ukr/POLITICS/timoshenko-i ... -tspk.html

гм
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 15:42

  cohan написав:https://zn.ua/ukr/POLITICS/timoshenko-i-ko-prijshli-u-vaks-brati-na-poruki-deputata-batkivshchini-pidozrjuvanoho-v-makhinatsijakh-na-ponad-200-mln-hrn-tspk.html

гм

Так що по ставках,вже перетнули відмітку 20%?
sens
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 16:36

ні

макс 19 все ще

https://ukrcapital.com.ua/uk/dokumenty/ ... /file.html
greenozon
 
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