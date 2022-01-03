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Банк Український Капітал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 бер, 2023 12:37
щось додали... й продовжують спати у відділенні.
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flysoulfly
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Додано: Вів 18 кві, 2023 23:02
Зайшли сьогодні в клуб 19% на 3 і 6 місяців
ну і 9,12м 18.5
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wolt450
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Додано: Сер 19 кві, 2023 07:14
wolt450 написав:
Зайшли сьогодні в клуб 19% на 3 і 6 місяців
ну і 9,12м 18.5
Добра новина
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sens
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Додано: Чет 20 кві, 2023 09:50
Дают какие то карты к гривневым депо? Есть ИБ?
Или по старинке: мешок принёс - мешок вынес?
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emeta
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Додано: Чет 20 кві, 2023 12:10
emeta написав:Дают какие то карты к гривневым депо? Есть ИБ?
Или по старинке: мешок принёс - мешок вынес?
Є веб-банкінг і картки.
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Zochan
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Додано: Нед 11 чер, 2023 13:47
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cohan
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Додано: Нед 11 чер, 2023 15:42
cohan написав:
https://zn.ua/ukr/POLITICS/timoshenko-i-ko-prijshli-u-vaks-brati-na-poruki-deputata-batkivshchini-pidozrjuvanoho-v-makhinatsijakh-na-ponad-200-mln-hrn-tspk.html
гм
Так що по ставках,вже перетнули відмітку 20%?
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sens
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Додано: Нед 11 чер, 2023 16:36
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greenozon
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