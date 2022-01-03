Банк попереджує.. -- Шановні клієнти - вкладники АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"! Текст повідомлення: Звертаємо вашу увагу, що по Вкладу (депозиту) "ОПТИМАЛЬНИЙ" передбачена автоматична пролонгація дії депозитного договору. Так, умовами Депозитного договору передбачено, що строк розміщення вашого Вкладу за Договором вважається подовженим за згодою Сторін на такий самий строк, у разі, якщо Вкладник за Договором не витребує суму Вкладу шляхом надання письмової заяви до відділення Банку або зателефонувавши до Контакт-центру для відміни автопролонгації (телефон 0800210804, для дзвінків з-за кордону +380442053376) в період дії Договору, але в будь-якому разі не пізніше закінчення операційного дня відповідного відділення Банку, що передує дню, встановленому, як кінцевий строк дії Договору. При продовженні строку розміщення за Вкладом встановлюється процентна ставка, яка діє в Банку на момент автоматичної пролонгації Договору. Якщо Вкладник подав до Банку Заяву про відмову від автоматичної пролонгації Вкладу, Вклад повертається Вкладнику по закінченню строку розміщення Вкладу шляхом перерахування відповідної суми грошових коштів на поточний рахунок/поточний рахунок з використанням електронного платіжного засобу Вкладника.
В разі виникнення питань, будь ласка, звертайтесь до Контакт-центру Банку по телефонам: - 0800210804; - +380442053376 (для дзвінків з-за кордону).