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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Український Капітал

Банк Український Капітал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78910

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Банк Український Капітал 5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
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2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
2
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 12:37

  greenozon написав:Зміна ставок депозитів,
додали 10-денний продукт
https://ukrcapital.com.ua/uk/dokumenty/ ... /file.html
щось додали... й продовжують спати у відділенні.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 кві, 2023 23:02

Re: Банк Український Капітал

Зайшли сьогодні в клуб 19% на 3 і 6 місяців
ну і 9,12м 18.5
wolt450
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Повідомлення Додано: Сер 19 кві, 2023 07:14

  wolt450 написав:Зайшли сьогодні в клуб 19% на 3 і 6 місяців
ну і 9,12м 18.5

Добра новина
sens
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Повідомлення Додано: Чет 20 кві, 2023 09:50

Дают какие то карты к гривневым депо? Есть ИБ?
Или по старинке: мешок принёс - мешок вынес?
emeta
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Повідомлення Додано: Чет 20 кві, 2023 12:10

Re: Банк Український Капітал

emeta написав:Дают какие то карты к гривневым депо? Есть ИБ?
Или по старинке: мешок принёс - мешок вынес?
Є веб-банкінг і картки.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 13:47

Re: Банк Український Капітал

https://zn.ua/ukr/POLITICS/timoshenko-i ... -tspk.html

гм
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 15:42

  cohan написав:https://zn.ua/ukr/POLITICS/timoshenko-i-ko-prijshli-u-vaks-brati-na-poruki-deputata-batkivshchini-pidozrjuvanoho-v-makhinatsijakh-na-ponad-200-mln-hrn-tspk.html

гм

Так що по ставках,вже перетнули відмітку 20%?
sens
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 16:36

ні

макс 19 все ще

https://ukrcapital.com.ua/uk/dokumenty/ ... /file.html
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 11:16

Банк попереджує..
--
Шановні клієнти - вкладники АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"!
Текст повідомлення:
Звертаємо вашу увагу, що по Вкладу (депозиту) "ОПТИМАЛЬНИЙ" передбачена автоматична пролонгація дії депозитного договору.
Так, умовами Депозитного договору передбачено, що строк розміщення вашого Вкладу за Договором вважається подовженим за згодою Сторін на такий самий строк, у разі, якщо Вкладник за Договором не витребує суму Вкладу шляхом надання письмової заяви до відділення Банку або зателефонувавши до Контакт-центру для відміни автопролонгації (телефон 0800210804, для дзвінків з-за кордону +380442053376) в період дії Договору, але в будь-якому разі не пізніше закінчення операційного дня відповідного відділення Банку, що передує дню, встановленому, як кінцевий строк дії Договору.
При продовженні строку розміщення за Вкладом встановлюється процентна ставка, яка діє в Банку на момент автоматичної пролонгації Договору.
Якщо Вкладник подав до Банку Заяву про відмову від автоматичної пролонгації Вкладу, Вклад повертається Вкладнику по закінченню строку розміщення Вкладу шляхом перерахування відповідної суми грошових коштів на поточний рахунок/поточний рахунок з використанням електронного платіжного засобу Вкладника.

В разі виникнення питань, будь ласка, звертайтесь до Контакт-центру Банку по телефонам:
- 0800210804;
- +380442053376 (для дзвінків з-за кордону).
greenozon
 
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