Банк Український Капітал

пару днів видзвонювали, вияволось - переідентифікація
в банку сказали в зв'язку із тим, що дуже багато виїхало за кордон...
дивина якась
на питання що буде якщо вчасно не явитись - блок рахунків
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 сер, 2023 18:50
пару днів видзвонювали, вияволось - переідентифікація
в банку сказали в зв'язку із тим, що дуже багато виїхало за кордон...
дивина якась
на питання що буде якщо вчасно не явитись - блок рахунків
Додано: П'ят 04 сер, 2023 21:52
к обмену инфой готовятся
смотрю по другим банкам
появился пункт "есть ли другие резиденства", раньше только США было
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