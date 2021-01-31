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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Український Капітал

Банк Український Капітал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 891011

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Український Капітал 5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
2
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 18:50

пару днів видзвонювали, вияволось - переідентифікація
в банку сказали в зв'язку із тим, що дуже багато виїхало за кордон...
дивина якась
на питання що буде якщо вчасно не явитись - блок рахунків
greenozon
 
Повідомлень: 15364
З нами з: 01.06.14
Подякував: 341 раз.
Подякували: 1464 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 21:52

  greenozon написав:пару днів видзвонювали, вияволось - переідентифікація
в банку сказали в зв'язку із тим, що дуже багато виїхало за кордон...
дивина якась
на питання що буде якщо вчасно не явитись - блок рахунків


к обмену инфой готовятся
смотрю по другим банкам
появился пункт "есть ли другие резиденства", раньше только США было
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5881
З нами з: 27.09.19
Подякував: 109 раз.
Подякували: 480 раз.
 
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  #<1 ... 891011
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