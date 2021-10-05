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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Український Капітал

Банк Український Капітал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 891011

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Український Капітал 5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
2
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 18:50

пару днів видзвонювали, вияволось - переідентифікація
в банку сказали в зв'язку із тим, що дуже багато виїхало за кордон...
дивина якась
на питання що буде якщо вчасно не явитись - блок рахунків
greenozon
 
Повідомлень: 15366
З нами з: 01.06.14
Подякував: 341 раз.
Подякували: 1464 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 21:52

  greenozon написав:пару днів видзвонювали, вияволось - переідентифікація
в банку сказали в зв'язку із тим, що дуже багато виїхало за кордон...
дивина якась
на питання що буде якщо вчасно не явитись - блок рахунків


к обмену инфой готовятся
смотрю по другим банкам
появился пункт "есть ли другие резиденства", раньше только США было
cohan
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Повідомлень: 5883
З нами з: 27.09.19
Подякував: 109 раз.
Подякували: 480 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 15:06

  cohan написав:к обмену инфой готовятся
смотрю по другим банкам
появился пункт "есть ли другие резиденства", раньше только США было

Гайки закручивают не только в банках. Для работы с бюджетом появилась новая справка, что я не работаю с хуйлостаном и бульбостаном. Также куча новых экономических справок.
Запад даёт деньги, и будет требовать, чтобы их не воровали.
У кого белый доход, то бояться нечего.
deneg net
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Повідомлень: 2990
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 19:03

  Zochan написав:
emeta написав:Дают какие то карты к гривневым депо? Есть ИБ?
Или по старинке: мешок принёс - мешок вынес?
Є веб-банкінг і картки.
с депокарти вихід на другі банки небезкоштовний
flysoulfly
 
Повідомлень: 2423
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  #<1 ... 891011
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