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Банк Український Капітал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 сер, 2023 18:50
пару днів видзвонювали, вияволось - переідентифікація
в банку сказали в зв'язку із тим, що дуже багато виїхало за кордон...
дивина якась
на питання що буде якщо вчасно не явитись - блок рахунків
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greenozon
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Додано: П'ят 04 сер, 2023 21:52
greenozon написав:
пару днів видзвонювали, вияволось - переідентифікація
в банку сказали в зв'язку із тим, що дуже багато виїхало за кордон...
дивина якась
на питання що буде якщо вчасно не явитись - блок рахунків
к обмену инфой готовятся
смотрю по другим банкам
появился пункт "есть ли другие резиденства", раньше только США было
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cohan
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Додано: Нед 06 сер, 2023 15:06
cohan написав:
к обмену инфой готовятся
смотрю по другим банкам
появился пункт "есть ли другие резиденства", раньше только США было
Гайки закручивают не только в банках. Для работы с бюджетом появилась новая справка, что я не работаю с хуйлостаном и бульбостаном. Также куча новых экономических справок.
Запад даёт деньги, и будет требовать, чтобы их не воровали.
У кого белый доход, то бояться нечего.
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Додано: Нед 06 сер, 2023 19:03
Zochan написав:
emeta написав:Дают какие то карты к гривневым депо? Есть ИБ?
Или по старинке: мешок принёс - мешок вынес?
Є веб-банкінг і картки.
с депокарти вихід на другі банки небезкоштовний
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flysoulfly
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Додано: Нед 06 сер, 2023 20:15
flysoulfly написав: Zochan написав:
emeta написав:Дают какие то карты к гривневым депо? Есть ИБ?
Или по старинке: мешок принёс - мешок вынес?
Є веб-банкінг і картки.
с депокарти вихід на другі банки небезкоштовний
5 грн сеп
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sens
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Додано: Нед 06 сер, 2023 20:21
sens написав: Zochan написав:
emeta написав:Дают какие то карты к гривневым депо? Есть ИБ?
Или по старинке: мешок принёс - мешок вынес?
Є веб-банкінг і картки.
с депокарти вихід на другі банки небезкоштовний
5 грн сеп
позавчора у відліленні сказали, що "вже нема"
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flysoulfly
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Додано: Нед 06 сер, 2023 22:00
flysoulfly написав:
emeta написав:Дают какие то карты к гривневым депо? Есть ИБ?
Или по старинке: мешок принёс - мешок вынес?
Є веб-банкінг і картки.
с депокарти вихід на другі банки небезкоштовний
5 грн сеп[/quote]
позавчора у відліленні сказали, що "вже нема"
[/quote] в липні виводив ,в зв'язку що було 19%, також відмінив дзвінком лонгацію
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sens
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Додано: Сер 09 сер, 2023 16:30
flysoulfly написав: sens написав:
,
5 грн сеп
позавчора у відліленні сказали, що "вже нема"
а його шо у відділенні дають ?
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 20:41
На Троєщині коли відкриють відділення?
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