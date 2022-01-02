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Банк Український Капітал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 сер, 2023 10:44
cohan написав: Investor_K написав:
На Троєщині коли відкриють відділення?
писля реинкарнации
На лівому березі де немає потоку та метро відділення банку це збиток
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