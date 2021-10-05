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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Український Капітал

Банк Український Капітал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9101112

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Український Капітал 5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
2
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 10:44

  cohan написав:
  Investor_K написав:На Троєщині коли відкриють відділення?

писля реинкарнации

На лівому березі де немає потоку та метро відділення банку це збиток
sens
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 18:44

[quote="5609369:sens"]
У меня сайт банка не открывается. У всех так?
nord
 
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