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Банк Український Капітал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 сер, 2023 10:44
cohan написав: Investor_K написав:
На Троєщині коли відкриють відділення?
писля реинкарнации
На лівому березі де немає потоку та метро відділення банку це збиток
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Додано: Пон 28 сер, 2023 18:44
[quote="5609369:sens"]
У меня сайт банка не открывается. У всех так?
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