Банк Український Капітал

На лівому березі де немає потоку та метро відділення банку це збиток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 сер, 2023 10:44
Додано: Пон 04 вер, 2023 11:06
Впали депо ставки
тепер макс 18% (3 міс)
Додано: Пон 04 вер, 2023 11:16
Все що знаходяться в межах 17-19 % по депозитах варто уваги,також ОВДП зі строком погашення до кінця 2024:і не менше 15%. Однозначно буду переоформлювати
Додано: Сер 01 лис, 2023 13:22
Додано: Сер 01 лис, 2023 13:35
так, вже макс 16.5% тут депошки
Додано: Сер 01 лис, 2023 14:57
По мвру як банк працює? На яких умовах роблять покупки на 50000 грн та на депозит що на ТРИ місяці
Додано: Пон 13 лис, 2023 11:02
По мвру як банк працює? На яких умовах роблять покупки на 50000 грн та на депозит що на ТРИ місяці[/quote]
Вже є на плаймаркет бета-додаток ,з назвою capibank. Кому довелося вже його "розпробувати"?
Додано: Чет 04 січ, 2024 17:54
Обмеження акціонера
⛔️НБУ тимчасово обмежив право акціонера банку «Український капітал» Євгенії Федорович
Національний банк тимчасово заборонив акціонеру банку «Український капітал» Євгенії Федорович використати істотний вплив у цій структурі — володіє 21,4% акцій через ТОВ «Скела Терціум».
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