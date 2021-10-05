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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Український Капітал

Банк Український Капітал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9101112

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Український Капітал 5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
2
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 10:44

  cohan написав:
  Investor_K написав:На Троєщині коли відкриють відділення?

писля реинкарнации

На лівому березі де немає потоку та метро відділення банку це збиток
sens
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 18:44

[quote="5609369:sens"]
У меня сайт банка не открывается. У всех так?
nord
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 11:06

Впали депо ставки
https://ukrcapital.com.ua/uk/dokumenty/ ... /file.html

тепер макс 18% (3 міс)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 11:16

  greenozon написав:Впали депо ставки
https://ukrcapital.com.ua/uk/dokumenty/ ... /file.html

тепер макс 18% (3 міс)

Все що знаходяться в межах 17-19 % по депозитах варто уваги,також ОВДП зі строком погашення до кінця 2024:і не менше 15%. Однозначно буду переоформлювати
sens
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Повідомлення Додано: Сер 01 лис, 2023 13:22

  greenozon написав:Впали депо ставки
https://ukrcapital.com.ua/uk/dokumenty/ ... /file.html що сказати про купівлю на 50000 та на депозит 200000 ,які комісії при зарахування і зняття

sens
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Повідомлення Додано: Сер 01 лис, 2023 13:35

  sens написав:
  greenozon написав:Впали депо ставки
https://ukrcapital.com.ua/uk/dokumenty/ ... /file.html що сказати про купівлю на 50000 та на депозит 200000 ,які комісії при зарахування і зняття




так, вже макс 16.5% тут депошки


https://ukrcapital.com.ua/uk/dokumenty/ ... /file.html
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лис, 2023 14:57

  greenozon написав:
  sens написав:
  greenozon написав:Впали депо ставки
https://ukrcapital.com.ua/uk/dokumenty/ ... /file.html що сказати про купівлю на 50000 та на депозит 200000 ,які комісії при зарахування і зняття




так, вже макс 16.5% тут депошки


https://ukrcapital.com.ua/uk/dokumenty/ ... /file.html

По мвру як банк працює? На яких умовах роблять покупки на 50000 грн та на депозит що на ТРИ місяці
sens
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Повідомлення Додано: Пон 13 лис, 2023 11:02

  sens написав:
  sens написав:
  greenozon написав:Впали депо ставки
https://ukrcapital.com.ua/uk/dokumenty/ ... /file.html що сказати про купівлю на 50000 та на депозит 200000 ,які комісії при зарахування і зняття




так, вже макс 16.5% тут депошки


https://ukrcapital.com.ua/uk/dokumenty/ ... /file.html

По мвру як банк працює? На яких умовах роблять покупки на 50000 грн та на депозит що на ТРИ місяці[/quote]
Вже є на плаймаркет бета-додаток ,з назвою capibank. Кому довелося вже його "розпробувати"?
sens
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 17:54

Обмеження акціонера

⛔️НБУ тимчасово обмежив право акціонера банку «Український капітал» Євгенії Федорович

Національний банк тимчасово заборонив акціонеру банку «Український капітал» Євгенії Федорович використати істотний вплив у цій структурі — володіє 21,4% акцій через ТОВ «Скела Терціум».
sens
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 10:31

Тема повідомлення:
Щодо роботи в системі "Інтернет Банкінг"
Текст повідомлення:

Шановні Клієнти,

в роботі системи "Інтернет Банкінг" наразі відбулися збої при підписані документів. Наші спеціалісти працюють над вирішення проблеми, якщо Ваша операція в системі термінова - просимо звернутись до відділення Банку. Про відновлення роботи додатково повідомимо.

Приносимо свої вибачення за тимчасові незручності та заздалегідь дякуємо за розуміння.

З повагою,
АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
greenozon
 
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