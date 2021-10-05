RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Український Капітал

Банк Український Капітал
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10111213

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Український Капітал 5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
2
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 14:45

  greenozon написав:Тема повідомлення:
Щодо роботи в системі "Інтернет Банкінг"
Текст повідомлення:

Шановні Клієнти,

в роботі системи "Інтернет Банкінг" наразі відбулися збої при підписані документів. Наші спеціалісти працюють над вирішення проблеми, якщо Ваша операція в системі термінова - просимо звернутись до відділення Банку. Про відновлення роботи додатково повідомимо.

Приносимо свої вибачення за тимчасові незручності та заздалегідь дякуємо за розуміння.

З повагою,
АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»

ВА в п'ятницю?
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15498
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 852 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 15:34

Re: Банк Український Капітал

sens написав:ВА в п'ятницю?

Чому виникло таке запитання?
Zochan
 
Повідомлень: 964
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10111213
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Фантом і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 105, 106, 107
cohan » Пон 10 січ, 2022 18:46
1067 570497
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 січ, 2024 06:12
candidat
А-Банк 1 ... 164, 165, 166
V2 » Суб 01 січ, 2022 21:06
1656 949050
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 січ, 2024 21:24
Ой+
Банк Власний Рахунок 1 ... 135, 136, 137
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 13:29
1362 922644
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 січ, 2024 12:08
Ромасик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11057)
23.01.2024 14:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.