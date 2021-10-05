RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Український Капітал

Банк Український Капітал
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10111213

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Український Капітал 5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
2
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 14:45

  greenozon написав:Тема повідомлення:
Щодо роботи в системі "Інтернет Банкінг"
Текст повідомлення:

Шановні Клієнти,

в роботі системи "Інтернет Банкінг" наразі відбулися збої при підписані документів. Наші спеціалісти працюють над вирішення проблеми, якщо Ваша операція в системі термінова - просимо звернутись до відділення Банку. Про відновлення роботи додатково повідомимо.

Приносимо свої вибачення за тимчасові незручності та заздалегідь дякуємо за розуміння.

З повагою,
АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»

ВА в п'ятницю?
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15498
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 852 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 15:34

Re: Банк Український Капітал

sens написав:ВА в п'ятницю?

Чому виникло таке запитання?
Zochan
 
Повідомлень: 964
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 16:36

  sens написав:
  greenozon написав:Тема повідомлення:
Щодо роботи в системі "Інтернет Банкінг"
Текст повідомлення:

Шановні Клієнти,

в роботі системи "Інтернет Банкінг" наразі відбулися збої при підписані документів. Наші спеціалісти працюють над вирішення проблеми, якщо Ваша операція в системі термінова - просимо звернутись до відділення Банку. Про відновлення роботи додатково повідомимо.

Приносимо свої вибачення за тимчасові незручності та заздалегідь дякуємо за розуміння.

З повагою,
АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»

ВА в п'ятницю?

Був вчора у відділенні (м. Нивки). Все спокійно. В касі навалом гривень. Не схоже на якісь проблеми. Хоча, хто знає? Можливо, в когось є інсайд?
nord
 
Повідомлень: 393
З нами з: 25.07.22
Подякував: 18 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10111213
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: idealstorm, sens і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 105, 106, 107
cohan » Пон 10 січ, 2022 18:46
1067 570534
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 січ, 2024 06:12
candidat
А-Банк 1 ... 164, 165, 166
V2 » Суб 01 січ, 2022 21:06
1656 949067
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 січ, 2024 21:24
Ой+
Банк Власний Рахунок 1 ... 135, 136, 137
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 13:29
1362 922650
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 січ, 2024 12:08
Ромасик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.