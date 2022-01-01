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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Український Капітал

Банк Український Капітал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10111213

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Банк Український Капітал 5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
2
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 13:45

  greenozon написав:Тема повідомлення:
Щодо роботи в системі "Інтернет Банкінг"
Текст повідомлення:

Шановні Клієнти,

в роботі системи "Інтернет Банкінг" наразі відбулися збої при підписані документів. Наші спеціалісти працюють над вирішення проблеми, якщо Ваша операція в системі термінова - просимо звернутись до відділення Банку. Про відновлення роботи додатково повідомимо.

Приносимо свої вибачення за тимчасові незручності та заздалегідь дякуємо за розуміння.

З повагою,
АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»

ВА в п'ятницю?
sens
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 14:34

Re: Банк Український Капітал

sens написав:ВА в п'ятницю?

Чому виникло таке запитання?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 15:36

  sens написав:
  greenozon написав:Тема повідомлення:
Щодо роботи в системі "Інтернет Банкінг"
Текст повідомлення:

Шановні Клієнти,

в роботі системи "Інтернет Банкінг" наразі відбулися збої при підписані документів. Наші спеціалісти працюють над вирішення проблеми, якщо Ваша операція в системі термінова - просимо звернутись до відділення Банку. Про відновлення роботи додатково повідомимо.

Приносимо свої вибачення за тимчасові незручності та заздалегідь дякуємо за розуміння.

З повагою,
АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»

ВА в п'ятницю?

Був вчора у відділенні (м. Нивки). Все спокійно. В касі навалом гривень. Не схоже на якісь проблеми. Хоча, хто знає? Можливо, в когось є інсайд?
nord
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 09:57

Несподівано!

3 міс - 18.25 %


https://ukrcapital.com.ua/uk/dokumenty/ ... /file.html
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 10:18

  greenozon написав:Несподівано!

3 міс - 18.25 %


https://ukrcapital.com.ua/uk/dokumenty/ ... /file.html

Якраз чудово, буде що з Глобуса витягнути)
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 10:56

  sens написав:
  greenozon написав:Несподівано!

3 міс - 18.25 %


https://ukrcapital.com.ua/uk/dokumenty/ ... /file.html

Якраз чудово, буде що з Глобуса витягнути)


чудово але підозріло, хто ще із БСУ дає такі % на 3 міс?
це мабуть і ОВДП перепльовує короткі... хмхм
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 11:03

  greenozon написав:
  sens написав:
  greenozon написав:Несподівано!

3 міс - 18.25 %


https://ukrcapital.com.ua/uk/dokumenty/ ... /file.html

Якраз чудово, буде що з Глобуса витягнути)


чудово але підозріло, хто ще із БСУ дає такі % на 3 міс?
це мабуть і ОВДП перепльовує короткі... хмхм
Рада,Юнекс на рівні. ОВДП теж бувають різні
sens
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