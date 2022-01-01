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Банк Український Капітал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 23 січ, 2024 13:45
greenozon написав:
Тема повідомлення:
Щодо роботи в системі "Інтернет Банкінг"
Текст повідомлення:
Шановні Клієнти,
в роботі системи "Інтернет Банкінг" наразі відбулися збої при підписані документів. Наші спеціалісти працюють над вирішення проблеми, якщо Ваша операція в системі термінова - просимо звернутись до відділення Банку. Про відновлення роботи додатково повідомимо.
Приносимо свої вибачення за тимчасові незручності та заздалегідь дякуємо за розуміння.
З повагою,
АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
ВА в п'ятницю?
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Додано: Вів 23 січ, 2024 14:34
sens написав:ВА в п'ятницю?
Чому виникло таке запитання?
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Додано: Вів 23 січ, 2024 15:36
sens написав: greenozon написав:
Тема повідомлення:
Щодо роботи в системі "Інтернет Банкінг"
Текст повідомлення:
Шановні Клієнти,
в роботі системи "Інтернет Банкінг" наразі відбулися збої при підписані документів. Наші спеціалісти працюють над вирішення проблеми, якщо Ваша операція в системі термінова - просимо звернутись до відділення Банку. Про відновлення роботи додатково повідомимо.
Приносимо свої вибачення за тимчасові незручності та заздалегідь дякуємо за розуміння.
З повагою,
АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
ВА в п'ятницю?
Був вчора у відділенні (м. Нивки). Все спокійно. В касі навалом гривень. Не схоже на якісь проблеми. Хоча, хто знає? Можливо, в когось є інсайд?
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 09:57
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greenozon
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 10:18
Якраз чудово, буде що з Глобуса витягнути)
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sens
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 10:56
sens написав:
Якраз чудово, буде що з Глобуса витягнути)
чудово але підозріло, хто ще із БСУ дає такі % на 3 міс?
це мабуть і ОВДП перепльовує короткі... хмхм
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greenozon
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 11:03
greenozon написав: sens написав:
Якраз чудово, буде що з Глобуса витягнути)
чудово але підозріло, хто ще із БСУ дає такі % на 3 міс?
це мабуть і ОВДП перепльовує короткі... хмхм
Рада,Юнекс на рівні. ОВДП теж бувають різні
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sens
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 12:26
НБУ последний раз ставку уже не понизил, а времена ближайшие очень мутно просматриваются. Кто из банков первый дал больше %% -к тому клиент и тянется, следующие проснувшиеся банчики будут в прольоте. Количество потенциальных вкладчиков везде явно сокращается. Закручивальщики гаек добились.
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flysoulfly
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 12:29
flysoulfly написав:
НБУ последний раз ставку уже не понизил, а времена ближайшие очень мутно просматриваются. Кто из банков первый дал больше %% -к тому клиент и тянется, следующие проснувшиеся банчики будут в прольоте. Количество потенциальных вкладчиков везде явно сокращается. Закручивальщики гаек добились.
Можна було 17% , додатково скретч картка , мабуть достатньо онлайн клієнтів,тому одразу 18,25
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sens
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