greenozon написав:Тема повідомлення: Щодо роботи в системі "Інтернет Банкінг" Текст повідомлення:
Шановні Клієнти,
в роботі системи "Інтернет Банкінг" наразі відбулися збої при підписані документів. Наші спеціалісти працюють над вирішення проблеми, якщо Ваша операція в системі термінова - просимо звернутись до відділення Банку. Про відновлення роботи додатково повідомимо.
Приносимо свої вибачення за тимчасові незручності та заздалегідь дякуємо за розуміння.
greenozon написав:Тема повідомлення: Щодо роботи в системі "Інтернет Банкінг" Текст повідомлення:
Шановні Клієнти,
в роботі системи "Інтернет Банкінг" наразі відбулися збої при підписані документів. Наші спеціалісти працюють над вирішення проблеми, якщо Ваша операція в системі термінова - просимо звернутись до відділення Банку. Про відновлення роботи додатково повідомимо.
Приносимо свої вибачення за тимчасові незручності та заздалегідь дякуємо за розуміння.
З повагою, АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
ВА в п'ятницю?
Був вчора у відділенні (м. Нивки). Все спокійно. В касі навалом гривень. Не схоже на якісь проблеми. Хоча, хто знає? Можливо, в когось є інсайд?
НБУ последний раз ставку уже не понизил, а времена ближайшие очень мутно просматриваются. Кто из банков первый дал больше %% -к тому клиент и тянется, следующие проснувшиеся банчики будут в прольоте. Количество потенциальных вкладчиков везде явно сокращается. Закручивальщики гаек добились.
НБУ последний раз ставку уже не понизил, а времена ближайшие очень мутно просматриваются. Кто из банков первый дал больше %% -к тому клиент и тянется, следующие проснувшиеся банчики будут в прольоте. Количество потенциальных вкладчиков везде явно сокращается. Закручивальщики гаек добились.
Можна було 17% , додатково скретч картка , мабуть достатньо онлайн клієнтів,тому одразу 18,25