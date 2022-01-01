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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Український Капітал

Банк Український Капітал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 11121314

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Український Капітал 5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
2
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 15:46

Юнекс здувся - 16% на 3 міс лишень
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greenozon
 
Повідомлень: 15947
З нами з: 01.06.14
Подякував: 403 раз.
Подякували: 1568 раз.
 
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  #<1 ... 11121314
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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