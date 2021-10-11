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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Український Капітал

Банк Український Капітал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 11121314

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Український Капітал 5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
2
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 15:46

Юнекс здувся - 16% на 3 міс лишень
https://unexbank.ua/privatnim-osobam/de ... x-maksimum
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 06:30

  greenozon написав:Несподівано!

3 міс - 18.25 %


https://ukrcapital.com.ua/uk/dokumenty/ ... /file.html

Бачу сенс в Аккорду на 3: місяці під 18% нові гроші. Були в банку останні новини щодо обмеження одного з власників.
sens
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Повідомлень: 15705
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 09:21

Re: Банк Український Капітал

А есть тут возможность выхода СЭПом по концовке депо??? Что открыть для бесплатного выхода
VLADPn
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 09:36

Re: Банк Український Капітал

Сам отвечаю.Можно если карта депозитная под гривнедепо без комиса любую сумму по сэпу. Если карта виртуальная которая онлайн то 100 тыс в месяц выход без комиса.
VLADPn
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