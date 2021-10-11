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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 лют, 2024 15:46
Юнекс здувся - 16% на 3 міс лишень
Додано: Пон 05 лют, 2024 06:30
Бачу сенс в Аккорду на 3: місяці під 18% нові гроші. Були в банку останні новини щодо обмеження одного з власників.
Додано: Пон 05 лют, 2024 09:21
Re: Банк Український Капітал
А есть тут возможность выхода СЭПом по концовке депо??? Что открыть для бесплатного выхода
Додано: Пон 05 лют, 2024 09:36
Re: Банк Український Капітал
Сам отвечаю.Можно если карта депозитная под гривнедепо без комиса любую сумму по сэпу. Если карта виртуальная которая онлайн то 100 тыс в месяц выход без комиса.
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