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Банк Український Капітал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 лют, 2024 15:46
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greenozon
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Додано: Пон 05 лют, 2024 06:30
Бачу сенс в Аккорду на 3: місяці під 18% нові гроші. Були в банку останні новини щодо обмеження одного з власників.
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sens
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Додано: Пон 05 лют, 2024 09:21
А есть тут возможность выхода СЭПом по концовке депо??? Что открыть для бесплатного выхода
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VLADPn
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Додано: Пон 05 лют, 2024 09:36
Сам отвечаю.Можно если карта депозитная под гривнедепо без комиса любую сумму по сэпу. Если карта виртуальная которая онлайн то 100 тыс в месяц выход без комиса.
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VLADPn
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Додано: Суб 10 лют, 2024 09:23
VLADPn написав:
Сам отвечаю.Можно если карта депозитная под гривнедепо без комиса любую сумму по сэпу. Если карта виртуальная которая онлайн то 100 тыс в месяц выход без комиса.
Вроде было 5 гривень комиссия за одну операцию вывода независимо от суммы. Откуда у вас сведения?
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volny
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Додано: Суб 10 лют, 2024 09:40
volny написав: VLADPn написав:
Сам отвечаю.Можно если карта депозитная под гривнедепо без комиса любую сумму по сэпу. Если карта виртуальная которая онлайн то 100 тыс в месяц выход без комиса.
Вроде было 5 гривень комиссия за одну операцию вывода независимо от суммы. Откуда у вас сведения?
з поточного рахунку у гривні,за 5 грн з картки
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sens
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