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Банк Український Капітал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 лют, 2024 17:09
candidat написав:flysoulfly
Да я в гривне собирался. А выше писали, что в кассе банка вроде полно денег.
Предлагаете ехать в отделение с прицелом, что там начнут отговаривать от затеи с депозитом, если в банке не всё хорошо?
Разве в отделениях так резво признаются в своих проблемах? Тут вам, наверное, повезло, что заранее "спалили контору". Мне кажется, что обычно даже в полудохлом банке будут рассказывать, что у них в всё замечательно, ну а с проблемами уже сталкиваешься по факту.
Когда я был в отделении (Киев, метро Нивки), то обратил внимание, что отделение никак не отреагировало на объявление тревоги. Работали специалисты и касса. Может считают, что УКРАИНСКОМУ КАПИТАЛУ московитов бояться - себя не уважать.
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nord
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Додано: Нед 18 лют, 2024 17:12
Там є цікаві депозити?
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Investor_K
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Додано: Нед 18 лют, 2024 18:19
Investor_K написав:
Там є цікаві депозити?
Есть краткосрочный. 18,25% на 3 мес (97 дн).
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candidat
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Додано: Нед 18 лют, 2024 18:28
candidat написав: Investor_K написав:
Там є цікаві депозити?
Есть краткосрочный. 18,25% на 3 мес (97 дн).
це наче №1 зараз по депо-поляні БСУ
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greenozon
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 00:14
greenozon написав: candidat написав: Investor_K написав:
Там є цікаві депозити?
Есть краткосрочный. 18,25% на 3 мес (97 дн).
це наче №1 зараз по депо-поляні БСУ
Где на сайте найти
вижу максимум 18% на 3 мес
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emeta
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 09:51
Investor_K написав:
Там є цікаві депозити?
Есть краткосрочный. 18,25% на 3 мес (97 дн).[/quote]
це наче №1 зараз по депо-поляні БСУ[/quote]
Где на сайте найти
вижу максимум 18% на 3 мес[/quote]
До 16.02.2024 р. було 18,25% на 3 м.. Зараз 18%, що, порівняно, теж непогано.
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nord
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 10:42
nord написав: Investor_K написав:
Там є цікаві депозити?
Есть краткосрочный. 18,25% на 3 мес (97 дн).
це наче №1 зараз по депо-поляні БСУ[/quote]
Где на сайте найти
вижу максимум 18% на 3 мес[/quote]
До 16.02.2024 р. було 18,25% на 3 м.. Зараз 18%, що, порівняно, теж непогано.[/quote]
Тоді Аккорд
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Додано: Суб 24 лют, 2024 07:02
nord написав: Investor_K написав:
Там є цікаві депозити?
Есть краткосрочный. 18,25% на 3 мес (97 дн).
це наче №1 зараз по депо-поляні БСУ[/quote]
Где на сайте найти
вижу максимум 18% на 3 мес[/quote]
До 16.02.2024 р. було 18,25% на 3 м.. Зараз 18%, що, порівняно, теж непогано.[/quote]
с понедельника обещают 17%
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emeta
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Додано: Суб 24 лют, 2024 07:17
emeta написав: nord написав: Investor_K написав:
Там є цікаві депозити?
Есть краткосрочный. 18,25% на 3 мес (97 дн).
це наче №1 зараз по депо-поляні БСУ
Где на сайте найти
вижу максимум 18% на 3 мес[/quote]
До 16.02.2024 р. було 18,25% на 3 м.. Зараз 18%, що, порівняно, теж непогано.[/quote]
с понедельника обещают 17%[/quote]
Буде Аккорду на 18%
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