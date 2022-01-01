Банк Український Капітал

la9 также, судя по отзывам множества коллег, банк начал активно снижать или обнулять кредитные лимиты по карте Маниока. По себе смогу проверить, когда буду погашать лимит в конце месяца. Уже есть кейсы, когда обнуляли карту со 120к до 0.
la9 написав:С 20.04 банк начал брать 5 грн за каждое сдергивание с карты Капикард, а с 08.06 снижает лимит бесплатного сэпа с 250т до 10т в месяц. Преимущество депо Рука допомоги с 10% на остаток практически нивелируется https://ukrcapital.com.ua/uk/dokumenty/ ... 62026.html
думаєте те до 10000 безкоштовно - сумарно за місяць, а не за один переказ? Бо в нових тарифах нема примітки "сумарно за місяць" , а ось в діючих тарифах (де вказано до 250 тис) є ...
la9 написав:С 20.04 банк начал брать 5 грн за каждое сдергивание с карты Капикард, а с 08.06 снижает лимит бесплатного сэпа с 250т до 10т в месяц. Преимущество депо Рука допомоги с 10% на остаток практически нивелируется https://ukrcapital.com.ua/uk/dokumenty/ ... 62026.html
А с 14.05 банк снизил процентную ставку по депо Рука допомоги (для военных и членов их семей) с 10% до 1,8%. 1,8%, Карл!!! И сообщений, конечно же, об этом не было. Втихаря https://ukrcapital.com.ua/uk/depozyty.html