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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Укрбудінвестбанк 1 5 1 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 100% 1 2- Погане. Некомпетентне. 0 0 3- Задовільне. Хотілося б краще. 0 0 4- Добре. Як і повинно бути. 0 0 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 0 0 Всього голосів : 1 Додано: Пон 21 лют, 2022 07:25 Укрбудінвестбанк Квесторе_поверніться

З мого карткового рахунку в банку «Укрбудінвестбанк» без моєї фізичної участі або ідентифікації було здіснено кілька шахрайських платежів. Картка постійно знаходилась при мені. Будь-які дані про свою картку я нікому не розголошував, банкоматами для зняття готівки не користувався, в торговій мережі розрахунків не проводив. Готівкові кошти отримував тільки в касі відділення банку. Зареєстрував звернення в банк та кіберполіцію. По результатах відпишусь.



Укрбудінвестбанк — заснований у 2004 році групою українських та іноземних компаній для надання якісних фінансових послуг світового рівня. Сьогодні Укрбудінвестбанк - це банк індивідуальних фінансових рішень для корпоративних та приватних клієнтів.



Інформаційна картка банку



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Укрбудінвестбанк З мого карткового рахунку в банку «Укрбудінвестбанк» без моєї фізичної участі або ідентифікації було здіснено кілька шахрайських платежів. Картка постійно знаходилась при мені. Будь-які дані про свою картку я нікому не розголошував, банкоматами для зняття готівки не користувався, в торговій мережі розрахунків не проводив. Готівкові кошти отримував тільки в касі відділення банку. Зареєстрував звернення в банк та кіберполіцію. По результатах відпишусь. darmet Повідомлень: 2585 З нами з: 29.03.09 Подякував: 49 раз. Подякували: 165 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 лют, 2022 18:59 darmet написав: Квесторе_поверніться

З мого карткового рахунку в банку «Укрбудінвестбанк» без моєї фізичної участі або ідентифікації було здіснено кілька шахрайських платежів. Картка постійно знаходилась при мені. Будь-які дані про свою картку я нікому не розголошував, банкоматами для зняття готівки не користувався, в торговій мережі розрахунків не проводив. Готівкові кошти отримував тільки в касі відділення банку. Зареєстрував звернення в банк та кіберполіцію. По результатах відпишусь. З мого карткового рахунку в банку «Укрбудінвестбанк» без моєї фізичної участі або ідентифікації було здіснено кілька шахрайських платежів. Картка постійно знаходилась при мені. Будь-які дані про свою картку я нікому не розголошував, банкоматами для зняття готівки не користувався, в торговій мережі розрахунків не проводив. Готівкові кошти отримував тільки в касі відділення банку. Зареєстрував звернення в банк та кіберполіцію. По результатах відпишусь.



пару вопросов

у меня , карта была 2 месяца заблокирована , потом таки ее реактивировали



интересует это у вас платежи в интернет , покупка с посом или все-таки выход в кеш пару вопросову меня , карта была 2 месяца заблокирована , потом таки ее реактивировалиинтересует это у вас платежи в интернет , покупка с посом или все-таки выход в кеш sens

Повідомлень: 12924 З нами з: 12.09.13 Подякував: 33 раз. Подякували: 733 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 лют, 2022 22:33 sens написав: darmet написав: Квесторе_поверніться

З мого карткового рахунку в банку «Укрбудінвестбанк» без моєї фізичної участі або ідентифікації було здіснено кілька шахрайських платежів. Картка постійно знаходилась при мені. Будь-які дані про свою картку я нікому не розголошував, банкоматами для зняття готівки не користувався, в торговій мережі розрахунків не проводив. Готівкові кошти отримував тільки в касі відділення банку. Зареєстрував звернення в банк та кіберполіцію. По результатах відпишусь. З мого карткового рахунку в банку «Укрбудінвестбанк» без моєї фізичної участі або ідентифікації було здіснено кілька шахрайських платежів. Картка постійно знаходилась при мені. Будь-які дані про свою картку я нікому не розголошував, банкоматами для зняття готівки не користувався, в торговій мережі розрахунків не проводив. Готівкові кошти отримував тільки в касі відділення банку. Зареєстрував звернення в банк та кіберполіцію. По результатах відпишусь.



пару вопросов

у меня , карта была 2 месяца заблокирована , потом таки ее реактивировали



интересует это у вас платежи в интернет , покупка с посом или все-таки выход в кеш пару вопросову меня , карта была 2 месяца заблокирована , потом таки ее реактивировалиинтересует это у вас платежи в интернет , покупка с посом или все-таки выход в кеш

Ответил в "личку". Ответил в "личку". darmet Повідомлень: 2585 З нами з: 29.03.09 Подякував: 49 раз. Подякували: 165 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 лип, 2022 23:27 Скажите, а есть в банке ИБ для физиков и умеет ли он открывать, пополнять депо?

Что нужно открыть для входа безналом и также для вывода тела депо и процентов?

Спасибо la9 Повідомлень: 2242 З нами з: 02.07.09 Подякував: 428 раз. Подякували: 75 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лип, 2022 00:16 la9 написав: Скажите, а есть в банке ИБ для физиков и умеет ли он открывать, пополнять депо?

Что нужно открыть для входа безналом и также для вывода тела депо и процентов?

Спасибо Скажите, а есть в банке ИБ для физиков и умеет ли он открывать, пополнять депо?Что нужно открыть для входа безналом и также для вывода тела депо и процентов?Спасибо

ИБ для физиков есть, но толку от него мало. Не умеет открывать и пополнять депо...

Все в отделении. ИБ для физиков есть, но толку от него мало. Не умеет открывать и пополнять депо...Все в отделении. darmet Повідомлень: 2585 З нами з: 29.03.09 Подякував: 49 раз. Подякували: 165 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лип, 2022 00:17 darmet написав: la9 написав: Скажите, а есть в банке ИБ для физиков и умеет ли он открывать, пополнять депо?

Что нужно открыть для входа безналом и также для вывода тела депо и процентов?

Спасибо Скажите, а есть в банке ИБ для физиков и умеет ли он открывать, пополнять депо?Что нужно открыть для входа безналом и также для вывода тела депо и процентов?Спасибо

ИБ для физиков есть, но толку от него мало. Не умеет открывать и пополнять депо...

Все в отделении. ИБ для физиков есть, но толку от него мало. Не умеет открывать и пополнять депо...Все в отделении.

А вообще, безналом выйти можно?

Берет банка мзду за сдернуть?

Может, сэп можно отправить халявный? А вообще, безналом выйти можно?Берет банка мзду за сдернуть?Может, сэп можно отправить халявный? la9 Повідомлень: 2242 З нами з: 02.07.09 Подякував: 428 раз. Подякували: 75 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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