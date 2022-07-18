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Укрбудінвестбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

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Укрбудінвестбанк 1 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
100%
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 07:25

Укрбудінвестбанк

Квесторе_поверніться
З мого карткового рахунку в банку «Укрбудінвестбанк» без моєї фізичної участі або ідентифікації було здіснено кілька шахрайських платежів. Картка постійно знаходилась при мені. Будь-які дані про свою картку я нікому не розголошував, банкоматами для зняття готівки не користувався, в торговій мережі розрахунків не проводив. Готівкові кошти отримував тільки в касі відділення банку. Зареєстрував звернення в банк та кіберполіцію. По результатах відпишусь.

Укрбудінвестбанк — заснований у 2004 році групою українських та іноземних компаній для надання якісних фінансових послуг світового рівня. Сьогодні Укрбудінвестбанк - це банк індивідуальних фінансових рішень для корпоративних та приватних клієнтів.

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Укрбудінвестбанк
darmet
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 18:59

  darmet написав:Квесторе_поверніться
З мого карткового рахунку в банку «Укрбудінвестбанк» без моєї фізичної участі або ідентифікації було здіснено кілька шахрайських платежів. Картка постійно знаходилась при мені. Будь-які дані про свою картку я нікому не розголошував, банкоматами для зняття готівки не користувався, в торговій мережі розрахунків не проводив. Готівкові кошти отримував тільки в касі відділення банку. Зареєстрував звернення в банк та кіберполіцію. По результатах відпишусь.


пару вопросов
у меня , карта была 2 месяца заблокирована , потом таки ее реактивировали

интересует это у вас платежи в интернет , покупка с посом или все-таки выход в кеш
sens
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Повідомлення Додано: Сер 23 лют, 2022 22:33

  sens написав:
  darmet написав:Квесторе_поверніться
З мого карткового рахунку в банку «Укрбудінвестбанк» без моєї фізичної участі або ідентифікації було здіснено кілька шахрайських платежів. Картка постійно знаходилась при мені. Будь-які дані про свою картку я нікому не розголошував, банкоматами для зняття готівки не користувався, в торговій мережі розрахунків не проводив. Готівкові кошти отримував тільки в касі відділення банку. Зареєстрував звернення в банк та кіберполіцію. По результатах відпишусь.


пару вопросов
у меня , карта была 2 месяца заблокирована , потом таки ее реактивировали

интересует это у вас платежи в интернет , покупка с посом или все-таки выход в кеш

Ответил в "личку".
darmet
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 23:27

Скажите, а есть в банке ИБ для физиков и умеет ли он открывать, пополнять депо?
Что нужно открыть для входа безналом и также для вывода тела депо и процентов?
Спасибо
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 00:16

  la9 написав:Скажите, а есть в банке ИБ для физиков и умеет ли он открывать, пополнять депо?
Что нужно открыть для входа безналом и также для вывода тела депо и процентов?
Спасибо

ИБ для физиков есть, но толку от него мало. Не умеет открывать и пополнять депо...
Все в отделении.
darmet
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 00:17

  darmet написав:
  la9 написав:Скажите, а есть в банке ИБ для физиков и умеет ли он открывать, пополнять депо?
Что нужно открыть для входа безналом и также для вывода тела депо и процентов?
Спасибо

ИБ для физиков есть, но толку от него мало. Не умеет открывать и пополнять депо...
Все в отделении.

А вообще, безналом выйти можно?
Берет банка мзду за сдернуть?
Может, сэп можно отправить халявный?
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 10:21

  la9 написав:
  darmet написав:
  la9 написав:Скажите, а есть в банке ИБ для физиков и умеет ли он открывать, пополнять депо?
Что нужно открыть для входа безналом и также для вывода тела депо и процентов?
Спасибо

ИБ для физиков есть, но толку от него мало. Не умеет открывать и пополнять депо...
Все в отделении.

А вообще, безналом выйти можно?
Берет банка мзду за сдернуть?
Может, сэп можно отправить халявный?

Можно посмотреть выписку по счету и на этом все.
darmet
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 10:25

darmet а по поводу комисса за сдергивпние с депокарты, берет?
la9
 
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