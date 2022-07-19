Квесторе_поверніться З мого карткового рахунку в банку «Укрбудінвестбанк» без моєї фізичної участі або ідентифікації було здіснено кілька шахрайських платежів. Картка постійно знаходилась при мені. Будь-які дані про свою картку я нікому не розголошував, банкоматами для зняття готівки не користувався, в торговій мережі розрахунків не проводив. Готівкові кошти отримував тільки в касі відділення банку. Зареєстрував звернення в банк та кіберполіцію. По результатах відпишусь.
Укрбудінвестбанк — заснований у 2004 році групою українських та іноземних компаній для надання якісних фінансових послуг світового рівня. Сьогодні Укрбудінвестбанк - це банк індивідуальних фінансових рішень для корпоративних та приватних клієнтів.
darmet написав:Квесторе_поверніться З мого карткового рахунку в банку «Укрбудінвестбанк» без моєї фізичної участі або ідентифікації було здіснено кілька шахрайських платежів. Картка постійно знаходилась при мені. Будь-які дані про свою картку я нікому не розголошував, банкоматами для зняття готівки не користувався, в торговій мережі розрахунків не проводив. Готівкові кошти отримував тільки в касі відділення банку. Зареєстрував звернення в банк та кіберполіцію. По результатах відпишусь.
пару вопросов у меня , карта была 2 месяца заблокирована , потом таки ее реактивировали
интересует это у вас платежи в интернет , покупка с посом или все-таки выход в кеш
darmet написав:Квесторе_поверніться З мого карткового рахунку в банку «Укрбудінвестбанк» без моєї фізичної участі або ідентифікації було здіснено кілька шахрайських платежів. Картка постійно знаходилась при мені. Будь-які дані про свою картку я нікому не розголошував, банкоматами для зняття готівки не користувався, в торговій мережі розрахунків не проводив. Готівкові кошти отримував тільки в касі відділення банку. Зареєстрував звернення в банк та кіберполіцію. По результатах відпишусь.
пару вопросов у меня , карта была 2 месяца заблокирована , потом таки ее реактивировали
интересует это у вас платежи в интернет , покупка с посом или все-таки выход в кеш