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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укрбудінвестбанк

Укрбудінвестбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укрбудінвестбанк 1 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
100%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 16:44

Акція для вкладників фізичних осіб

З 04.08. по 31.10.2022 р. акційні умови для вкладників фізичних осіб по депозитам у іноземній валюті USD, які купували безготівкову іноземну валюту USD за міжбанківським курсом, з метою подальшого розміщення придбаних коштів на вкладних (депозитних) рахунках. Збільшення відсоткової ставки на +0,5% до діючої.
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