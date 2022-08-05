Укрбудінвестбанк

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 сер, 2022 16:44
Акція для вкладників фізичних осіб
З 04.08. по 31.10.2022 р. акційні умови для вкладників фізичних осіб по депозитам у іноземній валюті USD, які купували безготівкову іноземну валюту USD за міжбанківським курсом, з метою подальшого розміщення придбаних коштів на вкладних (депозитних) рахунках. Збільшення відсоткової ставки на +0,5% до діючої.
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