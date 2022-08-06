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Укрбудінвестбанк

Укрбудінвестбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укрбудінвестбанк 3 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 16:44

Акція для вкладників фізичних осіб

З 04.08. по 31.10.2022 р. акційні умови для вкладників фізичних осіб по депозитам у іноземній валюті USD, які купували безготівкову іноземну валюту USD за міжбанківським курсом, з метою подальшого розміщення придбаних коштів на вкладних (депозитних) рахунках. Збільшення відсоткової ставки на +0,5% до діючої.
Модератор
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 18:10

  Модератор написав:З 04.08. по 31.10.2022 р. акційні умови для вкладників фізичних осіб по депозитам у іноземній валюті USD, які купували безготівкову іноземну валюту USD за міжбанківським курсом, з метою подальшого розміщення придбаних коштів на вкладних (депозитних) рахунках. Збільшення відсоткової ставки на +0,5% до діючої.

Здається, одна з кращих пропозицій з тих про які чув.
nord
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 21:37

  nord написав:
  Модератор написав:З 04.08. по 31.10.2022 р. акційні умови для вкладників фізичних осіб по депозитам у іноземній валюті USD, які купували безготівкову іноземну валюту USD за міжбанківським курсом, з метою подальшого розміщення придбаних коштів на вкладних (депозитних) рахунках. Збільшення відсоткової ставки на +0,5% до діючої.

Здається, одна з кращих пропозицій з тих про які чув.

то умови покупки не оголошені
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 07:32

  ScaryBee написав:
  nord написав:
  Модератор написав:З 04.08. по 31.10.2022 р. акційні умови для вкладників фізичних осіб по депозитам у іноземній валюті USD, які купували безготівкову іноземну валюту USD за міжбанківським курсом, з метою подальшого розміщення придбаних коштів на вкладних (депозитних) рахунках. Збільшення відсоткової ставки на +0,5% до діючої.

Здається, одна з кращих пропозицій з тих про які чув.

то умови покупки не оголошені

скориш умови повернення :mrgreen:
cohan
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