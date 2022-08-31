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Укрбудінвестбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 сер, 2022 16:44
З 04.08. по 31.10.2022 р. акційні умови для вкладників фізичних осіб по депозитам у іноземній валюті USD, які купували безготівкову іноземну валюту USD за міжбанківським курсом, з метою подальшого розміщення придбаних коштів на вкладних (депозитних) рахунках. Збільшення відсоткової ставки на +0,5% до діючої.
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Модератор
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 18:10
Модератор написав:
З 04.08. по 31.10.2022 р. акційні умови для вкладників фізичних осіб по депозитам у іноземній валюті USD, які купували безготівкову іноземну валюту USD за міжбанківським курсом, з метою подальшого розміщення придбаних коштів на вкладних (депозитних) рахунках. Збільшення відсоткової ставки на +0,5% до діючої.
Здається, одна з кращих пропозицій з тих про які чув.
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nord
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 21:37
nord написав: Модератор написав:
З 04.08. по 31.10.2022 р. акційні умови для вкладників фізичних осіб по депозитам у іноземній валюті USD, які купували безготівкову іноземну валюту USD за міжбанківським курсом, з метою подальшого розміщення придбаних коштів на вкладних (депозитних) рахунках. Збільшення відсоткової ставки на +0,5% до діючої.
Здається, одна з кращих пропозицій з тих про які чув.
то умови покупки не оголошені
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ScaryBee
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Додано: Суб 06 сер, 2022 07:32
ScaryBee написав: nord написав: Модератор написав:
З 04.08. по 31.10.2022 р. акційні умови для вкладників фізичних осіб по депозитам у іноземній валюті USD, які купували безготівкову іноземну валюту USD за міжбанківським курсом, з метою подальшого розміщення придбаних коштів на вкладних (депозитних) рахунках. Збільшення відсоткової ставки на +0,5% до діючої.
Здається, одна з кращих пропозицій з тих про які чув.
то умови покупки не оголошені
скориш умови повернення
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cohan
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Додано: Суб 06 сер, 2022 12:55
nord написав: Модератор написав:
З 04.08. по 31.10.2022 р. акційні умови для вкладників фізичних осіб по депозитам у іноземній валюті USD, які купували безготівкову іноземну валюту USD за міжбанківським курсом, з метою подальшого розміщення придбаних коштів на вкладних (депозитних) рахунках. Збільшення відсоткової ставки на +0,5% до діючої.
Здається, одна з кращих пропозицій з тих про які чув.
В чому її кращість?
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V2
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Додано: Суб 06 сер, 2022 15:37
V2 написав: nord написав: Модератор написав:
З 04.08. по 31.10.2022 р. акційні умови для вкладників фізичних осіб по депозитам у іноземній валюті USD, які купували безготівкову іноземну валюту USD за міжбанківським курсом, з метою подальшого розміщення придбаних коштів на вкладних (депозитних) рахунках. Збільшення відсоткової ставки на +0,5% до діючої.
Здається, одна з кращих пропозицій з тих про які чув.
В чому її кращість?
Нема комісій як у ТАС, Січ, ОТП.
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nord
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Додано: Сер 31 сер, 2022 19:52
ScaryBee написав: nord написав: Модератор написав:
З 04.08. по 31.10.2022 р. акційні умови для вкладників фізичних осіб по депозитам у іноземній валюті USD, які купували безготівкову іноземну валюту USD за міжбанківським курсом, з метою подальшого розміщення придбаних коштів на вкладних (депозитних) рахунках. Збільшення відсоткової ставки на +0,5% до діючої.
Здається, одна з кращих пропозицій з тих про які чув.
то умови покупки не оголошені
Условия простые:
Открываются счета (бесплатно), пишется заява (бесплатно), покупается валюта на межбанке (курс доллара 36,94 с учётом комиссии банка), открывается депозит на 3 месяца. Через 3 месяца валюту можно забарть наличкой, как с депозита, тоесть без всяких комиссий.
В итоге получается курс доллара 36,94. Подобного предложения нет ни в одном банке. Везде есть комиссии или свой курс (например Моня и А-банк - 37,5 , Альфа - 37,4 + 10 долларов комиссия).
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deneg net
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