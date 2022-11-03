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Укрбудінвестбанк

Укрбудінвестбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12

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Укрбудінвестбанк 3 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 16:44

Акція для вкладників фізичних осіб

З 04.08. по 31.10.2022 р. акційні умови для вкладників фізичних осіб по депозитам у іноземній валюті USD, які купували безготівкову іноземну валюту USD за міжбанківським курсом, з метою подальшого розміщення придбаних коштів на вкладних (депозитних) рахунках. Збільшення відсоткової ставки на +0,5% до діючої.
Модератор
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 18:10

  Модератор написав:З 04.08. по 31.10.2022 р. акційні умови для вкладників фізичних осіб по депозитам у іноземній валюті USD, які купували безготівкову іноземну валюту USD за міжбанківським курсом, з метою подальшого розміщення придбаних коштів на вкладних (депозитних) рахунках. Збільшення відсоткової ставки на +0,5% до діючої.

Здається, одна з кращих пропозицій з тих про які чув.
nord
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 21:37

  nord написав:
  Модератор написав:З 04.08. по 31.10.2022 р. акційні умови для вкладників фізичних осіб по депозитам у іноземній валюті USD, які купували безготівкову іноземну валюту USD за міжбанківським курсом, з метою подальшого розміщення придбаних коштів на вкладних (депозитних) рахунках. Збільшення відсоткової ставки на +0,5% до діючої.

Здається, одна з кращих пропозицій з тих про які чув.

то умови покупки не оголошені
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 07:32

  ScaryBee написав:
  nord написав:
  Модератор написав:З 04.08. по 31.10.2022 р. акційні умови для вкладників фізичних осіб по депозитам у іноземній валюті USD, які купували безготівкову іноземну валюту USD за міжбанківським курсом, з метою подальшого розміщення придбаних коштів на вкладних (депозитних) рахунках. Збільшення відсоткової ставки на +0,5% до діючої.

Здається, одна з кращих пропозицій з тих про які чув.

то умови покупки не оголошені

скориш умови повернення :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 12:55

  nord написав:
  Модератор написав:З 04.08. по 31.10.2022 р. акційні умови для вкладників фізичних осіб по депозитам у іноземній валюті USD, які купували безготівкову іноземну валюту USD за міжбанківським курсом, з метою подальшого розміщення придбаних коштів на вкладних (депозитних) рахунках. Збільшення відсоткової ставки на +0,5% до діючої.

Здається, одна з кращих пропозицій з тих про які чув.


В чому її кращість?
V2
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 15:37

  V2 написав:
  nord написав:
  Модератор написав:З 04.08. по 31.10.2022 р. акційні умови для вкладників фізичних осіб по депозитам у іноземній валюті USD, які купували безготівкову іноземну валюту USD за міжбанківським курсом, з метою подальшого розміщення придбаних коштів на вкладних (депозитних) рахунках. Збільшення відсоткової ставки на +0,5% до діючої.

Здається, одна з кращих пропозицій з тих про які чув.


В чому її кращість?

Нема комісій як у ТАС, Січ, ОТП.
nord
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 19:52

  ScaryBee написав:
  nord написав:
  Модератор написав:З 04.08. по 31.10.2022 р. акційні умови для вкладників фізичних осіб по депозитам у іноземній валюті USD, які купували безготівкову іноземну валюту USD за міжбанківським курсом, з метою подальшого розміщення придбаних коштів на вкладних (депозитних) рахунках. Збільшення відсоткової ставки на +0,5% до діючої.

Здається, одна з кращих пропозицій з тих про які чув.

то умови покупки не оголошені

Условия простые:
Открываются счета (бесплатно), пишется заява (бесплатно), покупается валюта на межбанке (курс доллара 36,94 с учётом комиссии банка), открывается депозит на 3 месяца. Через 3 месяца валюту можно забрть наличкой, как с депозита, тоесть без всяких комиссий.
В итоге получается курс доллара 36,94. Подобного предложения нет ни в одном банке. Везде есть комиссии или свой курс (например Моня и А-банк - 37,5 , Альфа - 37,4 + 10 долларов комиссия).
deneg net
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 19:09

Re: Укрбудінвестбанк

Если кто задумает оформить конвертационный депозит в этом банке, уточните сперва на горячей линии, в каком из отделений это можно сделать.
Бо я сдуру сунулся в периферийное отделение, обозначенное на карте, а там только касса :)
ramzes4
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 21:18

  ramzes4 написав:Если кто задумает оформить конвертационный депозит в этом банке, уточните сперва на горячей линии, в каком из отделений это можно сделать.
Бо я сдуру сунулся в периферийное отделение, обозначенное на карте, а там только касса :)

так надо было брать кассу, и не заморачиваться с депозитом :mrgreen:
deneg net
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 20:05

В Царском есть резервное питание
Ромасик
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