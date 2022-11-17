Укрбудінвестбанк

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 лис, 2022 10:51
Конвертационный депозит вернули без проблем, новенькими купюрами. Много людей оформляют новые конвертационные. В общем пока всё достойно, и курс один из лучших на рынке (36,94 и без комиссии).
Додано: Вів 15 лис, 2022 03:43
А что нужно открыть новому клиенту, чтобы зайти в грн безналом, а потом на отделении открыть конвертационный?
Додано: Чет 17 лис, 2022 08:47
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