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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укрбудінвестбанк

Укрбудінвестбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<123

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укрбудінвестбанк 3 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 10:51

Конвертационный депозит вернули без проблем, новенькими купюрами. Много людей оформляют новые конвертационные. В общем пока всё достойно, и курс один из лучших на рынке (36,94 и без комиссии).
deneg net
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 03:43

А что нужно открыть новому клиенту, чтобы зайти в грн безналом, а потом на отделении открыть конвертационный?
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 08:47

  la9 написав:А что нужно открыть новому клиенту, чтобы зайти в грн безналом, а потом на отделении открыть конвертационный?

відкривають поточний рахунок. Перший раз потрібно ніжками.
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 14:53

Что-то я царском генератора больше нет. И выключают не по графику. :cry:
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 14:57

Re: Укрбудінвестбанк

Це про печерськ ? Де відділення біля спорт клубу ?
chelavek
 
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  #<123
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