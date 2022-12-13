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Обслуговування в українських
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Укрбудінвестбанк

Укрбудінвестбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<123

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Укрбудінвестбанк 3 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 10:51

Конвертационный депозит вернули без проблем, новенькими купюрами. Много людей оформляют новые конвертационные. В общем пока всё достойно, и курс один из лучших на рынке (36,94 и без комиссии).
deneg net
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 03:43

А что нужно открыть новому клиенту, чтобы зайти в грн безналом, а потом на отделении открыть конвертационный?
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 08:47

  la9 написав:А что нужно открыть новому клиенту, чтобы зайти в грн безналом, а потом на отделении открыть конвертационный?

відкривають поточний рахунок. Перший раз потрібно ніжками.
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 14:53

Что-то я царском генератора больше нет. И выключают не по графику. :cry:
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 14:57

Re: Укрбудінвестбанк

Це про печерськ ? Де відділення біля спорт клубу ?
chelavek
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 21:33

Re: Укрбудінвестбанк

забрала свой конвертационный депозит новенькими хрустящими сотками с номерами по порядку. самая маленькая купюра 5 долларов. докупила недостающие центы чтоб получить круглую сумму. Со следующей недели в отделении на Печерске (Киев) вроде как обещали поставить генератор и решать вопросы будет полегче. Единственное что при работе от генератора не во всех банках есть интернет, как будет в данном случае пока неизвестно. Моё сотрудничество с данным банком считаю вполне успешным. Пока нам напечатали новые зеленые бумажки, можно надеяться что конвертационные депозиты будут отдаваться без проблем.
lora
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 07:36

  lora написав:забрала свой конвертационный депозит новенькими хрустящими сотками с номерами по порядку. самая маленькая купюра 5 долларов. докупила недостающие центы чтоб получить круглую сумму. Со следующей недели в отделении на Печерске (Киев) вроде как обещали поставить генератор и решать вопросы будет полегче. Единственное что при работе от генератора не во всех банках есть интернет, как будет в данном случае пока неизвестно. Моё сотрудничество с данным банком считаю вполне успешным. Пока нам напечатали новые зеленые бумажки, можно надеяться что конвертационные депозиты будут отдаваться без проблем.
полезный отзыв,+1.
sens
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 17:24

  ScaryBee написав:відкривають поточний рахунок.

Бескоштовно?
Потім безкоштовно можна буде користуватися ІБ,чи він не дуже потрібен?
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 20:09

  novichok написав:
  ScaryBee написав:відкривають поточний рахунок.

Бескоштовно?
Потім безкоштовно можна буде користуватися ІБ,чи він не дуже потрібен?

безкоштовно, ІБ немає. Чи точніше вам його не відкриють.
Востаннє редагувалось ScaryBee в Вів 13 гру, 2022 20:14, всього редагувалось 1 раз.
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 20:10

  sens написав:
  lora написав:забрала свой конвертационный депозит новенькими хрустящими сотками с номерами по порядку. самая маленькая купюра 5 долларов. докупила недостающие центы чтоб получить круглую сумму. Со следующей недели в отделении на Печерске (Киев) вроде как обещали поставить генератор и решать вопросы будет полегче. Единственное что при работе от генератора не во всех банках есть интернет, как будет в данном случае пока неизвестно. Моё сотрудничество с данным банком считаю вполне успешным. Пока нам напечатали новые зеленые бумажки, можно надеяться что конвертационные депозиты будут отдаваться без проблем.
полезный отзыв,+1.

для цього потрібно нажати кнопочку справа
ScaryBee
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