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Укрбудінвестбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 лис, 2022 10:51
Конвертационный депозит вернули без проблем, новенькими купюрами. Много людей оформляют новые конвертационные. В общем пока всё достойно, и курс один из лучших на рынке (36,94 и без комиссии).
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deneg net
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Додано: Вів 15 лис, 2022 03:43
А что нужно открыть новому клиенту, чтобы зайти в грн безналом, а потом на отделении открыть конвертационный?
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la9
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Додано: Чет 17 лис, 2022 08:47
la9 написав:
А что нужно открыть новому клиенту, чтобы зайти в грн безналом, а потом на отделении открыть конвертационный?
відкривають поточний рахунок. Перший раз потрібно ніжками.
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ScaryBee
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Додано: Пон 05 гру, 2022 14:57
Це про печерськ ? Де відділення біля спорт клубу ?
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chelavek
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Додано: П'ят 09 гру, 2022 21:33
забрала свой конвертационный депозит новенькими хрустящими сотками с номерами по порядку. самая маленькая купюра 5 долларов. докупила недостающие центы чтоб получить круглую сумму. Со следующей недели в отделении на Печерске (Киев) вроде как обещали поставить генератор и решать вопросы будет полегче. Единственное что при работе от генератора не во всех банках есть интернет, как будет в данном случае пока неизвестно. Моё сотрудничество с данным банком считаю вполне успешным. Пока нам напечатали новые зеленые бумажки, можно надеяться что конвертационные депозиты будут отдаваться без проблем.
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lora
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Додано: Нед 11 гру, 2022 07:36
lora написав:
забрала свой конвертационный депозит новенькими хрустящими сотками с номерами по порядку. самая маленькая купюра 5 долларов. докупила недостающие центы чтоб получить круглую сумму. Со следующей недели в отделении на Печерске (Киев) вроде как обещали поставить генератор и решать вопросы будет полегче. Единственное что при работе от генератора не во всех банках есть интернет, как будет в данном случае пока неизвестно. Моё сотрудничество с данным банком считаю вполне успешным. Пока нам напечатали новые зеленые бумажки, можно надеяться что конвертационные депозиты будут отдаваться без проблем.
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sens
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Додано: Вів 13 гру, 2022 17:24
ScaryBee написав:
відкривають поточний рахунок.
Бескоштовно?
Потім безкоштовно можна буде користуватися ІБ,чи він не дуже потрібен?
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novichok
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Додано: Вів 13 гру, 2022 20:09
novichok написав: ScaryBee написав:
відкривають поточний рахунок.
Бескоштовно?
Потім безкоштовно можна буде користуватися ІБ,чи він не дуже потрібен?
безкоштовно, ІБ немає. Чи точніше вам його не відкриють.
Востаннє редагувалось ScaryBee
в Вів 13 гру, 2022 20:14, всього редагувалось 1 раз.
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ScaryBee
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Додано: Вів 13 гру, 2022 20:10
sens написав: lora написав:
забрала свой конвертационный депозит новенькими хрустящими сотками с номерами по порядку. самая маленькая купюра 5 долларов. докупила недостающие центы чтоб получить круглую сумму. Со следующей недели в отделении на Печерске (Киев) вроде как обещали поставить генератор и решать вопросы будет полегче. Единственное что при работе от генератора не во всех банках есть интернет, как будет в данном случае пока неизвестно. Моё сотрудничество с данным банком считаю вполне успешным. Пока нам напечатали новые зеленые бумажки, можно надеяться что конвертационные депозиты будут отдаваться без проблем.
полезный отзыв,+1
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для цього потрібно нажати кнопочку справа
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ScaryBee
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