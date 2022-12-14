Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / Укрбудінвестбанк Укрбудінвестбанк + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1234 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Укрбудінвестбанк 3 5 2 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 50% 1 2- Погане. Некомпетентне. 0 0 3- Задовільне. Хотілося б краще. 0 0 4- Добре. Як і повинно бути. 0 0 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 50% 1 Всього голосів : 2 Додано: Сер 14 гру, 2022 05:48 ScaryBee написав: sens написав: lora написав: забрала свой конвертационный депозит новенькими хрустящими сотками с номерами по порядку. самая маленькая купюра 5 долларов. докупила недостающие центы чтоб получить круглую сумму. Со следующей недели в отделении на Печерске (Киев) вроде как обещали поставить генератор и решать вопросы будет полегче. Единственное что при работе от генератора не во всех банках есть интернет, как будет в данном случае пока неизвестно. Моё сотрудничество с данным банком считаю вполне успешным. Пока нам напечатали новые зеленые бумажки, можно надеяться что конвертационные депозиты будут отдаваться без проблем. забрала свой конвертационный депозит новенькими хрустящими сотками с номерами по порядку. самая маленькая купюра 5 долларов. докупила недостающие центы чтоб получить круглую сумму. Со следующей недели в отделении на Печерске (Киев) вроде как обещали поставить генератор и решать вопросы будет полегче. Единственное что при работе от генератора не во всех банках есть интернет, как будет в данном случае пока неизвестно. Моё сотрудничество с данным банком считаю вполне успешным. Пока нам напечатали новые зеленые бумажки, можно надеяться что конвертационные депозиты будут отдаваться без проблем. полезный отзыв,+1. полезный отзыв,

для цього потрібно нажати кнопочку справа для цього потрібно нажати кнопочку справа

-2 -2 sens

Повідомлень: 13078 З нами з: 12.09.13 Подякував: 33 раз. Подякували: 739 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 гру, 2022 05:49 генератор У відділенні вже є власний номер для звязку чи тільки через 0800 питати про освітлення? sens

Повідомлень: 13078 З нами з: 12.09.13 Подякував: 33 раз. Подякували: 739 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1234 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Ірина_