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Укрбудінвестбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 гру, 2022 05:48
ScaryBee написав: sens написав: lora написав:
забрала свой конвертационный депозит новенькими хрустящими сотками с номерами по порядку. самая маленькая купюра 5 долларов. докупила недостающие центы чтоб получить круглую сумму. Со следующей недели в отделении на Печерске (Киев) вроде как обещали поставить генератор и решать вопросы будет полегче. Единственное что при работе от генератора не во всех банках есть интернет, как будет в данном случае пока неизвестно. Моё сотрудничество с данным банком считаю вполне успешным. Пока нам напечатали новые зеленые бумажки, можно надеяться что конвертационные депозиты будут отдаваться без проблем.
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Додано: Сер 14 гру, 2022 05:49
У відділенні вже є власний номер для звязку чи тільки через 0800 питати про освітлення?
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Додано: Чет 05 січ, 2023 20:32
Тут конвертационный можно на карту получить или только ноги?
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ВIВ
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Додано: Чет 05 січ, 2023 21:35
ВIВ написав:
Тут конвертационный можно на карту получить или только ноги?
Ноги.
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