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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укрбудінвестбанк

Укрбудінвестбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1234

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Укрбудінвестбанк 3 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 05:48

  ScaryBee написав:
  sens написав:
  lora написав:забрала свой конвертационный депозит новенькими хрустящими сотками с номерами по порядку. самая маленькая купюра 5 долларов. докупила недостающие центы чтоб получить круглую сумму. Со следующей недели в отделении на Печерске (Киев) вроде как обещали поставить генератор и решать вопросы будет полегче. Единственное что при работе от генератора не во всех банках есть интернет, как будет в данном случае пока неизвестно. Моё сотрудничество с данным банком считаю вполне успешным. Пока нам напечатали новые зеленые бумажки, можно надеяться что конвертационные депозиты будут отдаваться без проблем.
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-2
sens
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 05:49

генератор

У відділенні вже є власний номер для звязку чи тільки через 0800 питати про освітлення?
sens
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 20:32

Тут конвертационный можно на карту получить или только ноги?
ВIВ
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 21:35

  ВIВ написав:Тут конвертационный можно на карту получить или только ноги?

Ноги.
nord
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 12:51

В Киеве, в царском селе работает всегда, независимо от Светы?
la9
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 14:44

  la9 написав:В Киеве, в царском селе работает всегда, независимо от Светы?

в них наче не вимикають світло , був декілька раз , все працювало ...
lamal
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 14:58

  lamal написав:
  la9 написав:В Киеве, в царском селе работает всегда, независимо от Светы?

в них наче не вимикають світло , був декілька раз , все працювало ...

Ещё и как выключали. В том году постоянно попадал(
la9
 
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