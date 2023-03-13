Укрбудінвестбанк

Gln_Vlrn
Спасибо за предупреждение! А что они так долго делают-то?:)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 бер, 2023 09:31
Додано: Пон 13 бер, 2023 10:23
В укрсибе вообще треш, даже когда уже был клиентом, заново все проверяют и это может занять до 1.5 часов (именно проверка).
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