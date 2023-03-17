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Обслуговування в українських
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Укрбудінвестбанк

Укрбудінвестбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12345

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Укрбудінвестбанк 3.7 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 08:38

Gln_Vlrn
Спасибо за предупреждение! А что они так долго делают-то?:)
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 09:31

  бульбик написав:Gln_Vlrn
Спасибо за предупреждение! А что они так долго делают-то?:)


так почти везде так, особенно в Укрсибе удивило
сканируют, заводят, проверяют публичних особ
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 10:23

  cohan написав:
  бульбик написав:Gln_Vlrn
Спасибо за предупреждение! А что они так долго делают-то?:)


так почти везде так, особенно в Укрсибе удивило
сканируют, заводят, проверяют публичних особ

В укрсибе вообще треш, даже когда уже был клиентом, заново все проверяют и это может занять до 1.5 часов (именно проверка).
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 13:11

Re: Укрбудінвестбанк

Обслуживался на Старонаводницкой. Всё довольно хорошо - менеджер очень грамотный, старался сделать всё максимально быстро, хотя предупредил, что это займет минут 40 - по факту вышло быстрее.
бульбик
 
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